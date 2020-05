Gli investitori si stanno preparando alla seconda ondata di Covid-19

"I governi di tutto il mondo stanno allentando le misure di distanziamento sociale, alla luce della crescente impazienza di imprese e cittadini. In effetti, le nuove infezioni si stanno riducendo in Europa e tendono a stabilizzarsi negli Stati Uniti". Il commento di Thomas Hempell, head of macro & market research di Generali Investments.

Dall’altro lato, la sorprendente recrudescenza delle infezioni in economie "modello" come Singapore e Corea del Sud evidenzia gli elevati rischi derivanti da un allentamento del lockdown troppo rapido.

Gli investitori hanno imparato la lezione e stanno sempre più prendendo coscienza dei rischi legati ad una seconda ondata di infezioni. Con diversi paesi (inclusi Regno Unito e Giappone) che potrebbero essere colpiti più gravemente di quanto ipotizzato sinora, abbiamo ulteriormente abbassato le nostre previsioni di crescita globale a -4% per quest'anno, un punto percentuale al di sotto delle proiezioni del Fmi. Ma il direttore del Fmi, Georgieva, ha già anticipato ulteriori revisioni al ribasso nell'aggiornamento del mese prossimo, alla luce dell'ulteriore diffusione del virus e del suo maggiore impatto.