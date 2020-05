La pandemia non ferma la corsa dei dividendi, che crescono ancora

La pandemia di Covid-19 non intacca le politiche sui dividendi. Anzi. Il nuovo Global Dividend Index di Janus Henderson rivela che a livello globale, nel primo trimestre, lo stacco delle cedole ha subito un incremento del 3,6%, segnando il record dei 275,4 miliardi di dollari.

La la società di investimenti britannica la divisione degli utili tra gli azionisti sarà meno penalizzata nell'America settentrionale rispetto a quanto accadrà in Europa e nel Regno Unito. L'impatto sull'Asia sarà probabilmente minore per quest'anno ma esploderà nel 2021.

I settori più colpiti dalla pandemia sono il bancario e l’industria dei beni voluttuari, oltre che per i settori industriali sensibili ai cicli dell'economia. Le maggiori ricurezze si trovano nel tecnologico, sanitario, alimentare e in quasi tutti i settori dei consumi di base.

Lo scenario più favorevole, elaborato da Janus Henderson, prevede per quest'anno un calo del 15% dei dividendi globali a 1,21 trilioni di dollari, ovvero 213 miliardi di dollari in meno. La previsione peggiore parla per quest'anno di un calo del 35% a 933 miliardi di dollari.

“Il Covid-19 ha colpito duramente l'Europa e nel complesso, ci aspettiamo che i dividendi europei siano tra i più colpiti a livello globale, anche se evidenziamo la possibilità che alcuni dividendi sospesi possano ancora essere pagati nel corso dell'anno, se la crisi si attenuerà, piuttosto che finire per essere persi del tutto", commenta Federico Pons, country head per l’Italia di Janus Henderson ha dichiarato. "L’Italia è più o meno in linea con la media degli altri Paesi in termini di effetto pandemico sui dividendi. Nel nostro Paese l'epidemia è stata molto grave e ha avuto inizio prima rispetto agli altri, ma ci aspettiamo che il quadro dei dividendi non si discosti dalla media generale”.

Un'interpretazione della lievitazione degli utili distribuiti tra gli azionisti, nonostante la violenza della volatilità sui mercati, arriva da Ben Popatlal e Dorian Carrell di Schroders, che la scorsa settimana mettevano in guardia dal rischio di concentrazione degli investimenti su pochi settori e poche società. Un fenomeno che sarebbe innescato dalla tendenza ad "investire in quelle società che continuano a offrire dividendi o i cui dividendi hanno subito minori tagli".