Aegon Am, altri quattro manager nel team alternative fixed income

Aegon Am aggiunge quattro membri al team alternative fixed income: Philip van der Meijden, George Konings, Mickey Teunissen e George Nijborg. Il team, guidato da Frank Meijer, gestisce masse per circa 40 miliardi di euro, allocate in strumenti come attività cartolarizzate (asset backed securities), mutui residenziali, finanziamenti a piccole e medie imprese e crediti garantiti dallo Stato. Il team, basato nei Paesi Bassi.

Van der Meijden ricoprirà il ruolo di investment manager, focalizzandosi nell’ambito dei mutui residenziali e co-gestendo le strategie Aegon Dutch Mortgage. Precedentemente, dopo essere stato parte del team vendite nel ramo credito di Credit Suisse a Londra, ha lavorato come gestore di portafoglio in Arrow Global.

Konings e Teunissen si uniscono come investment manager specializzati in operazioni di buy-out e finanziamento per piccole/medie imprese e società di piccola/media capitalizzazione. Sono co-gestori dell’Aegon SME Loan Fund. I due esperti sbarcano in Aegon dopo aver lavorato in Rabobank, Konings come direttore associato nel ramo della strutturazione del credito e Teunissen nel campo delle acquisizioni a leva per il mercato mid-cap.

Nijborg, infine, entra a far parte di Aegon Am dopo aver accumulato esperienza tra le fila di Goldman Sachs, dove era direttore esecutivo del team debt & capital markets, Citigroup e Morgan Stanley. In Aegon Asset Management co-gestirà la sua strategia di collocamento privato e si concentrerà nelle transazioni nei wrapper assicurativi.

“I nostri fondi Abs e private debt hanno raccolto molto negli ultimi anni", commenta Meijer, "grazie a rendimenti interessanti e a condizioni favorevoli nel trattamento del capitale. Le nostre strategie sul debito privato hanno inoltre una forte impronta ESG, cosa che è diventata elemento sempre più importante per i nostri clienti. Gli ingressi di Philip, Mickey e di entrambi i George sono i benvenuti in un team che annovera ora 18 professionisti specializzati”.