Fineco digitalizza la sottoscrizione al fondo di previdenza di Amundi

Fineco mette online il fondo di previdenza Core Pension, realizzato in esclusiva da Amundi. Si tratta del primo prodotto in questo comparto sottoscrivibile tramite web collaboration: in pochi passaggi è possibile richiedere il contratto al proprio consulente finanziario, e firmarlo digitalmente.

Il Core Pension è formato da 5 linee di investimento, differenziate e caratterizzate da un graduale incremento della componente azionaria: comparto Garantito, Obbligazionario misto 25%, Bilanciato 50%, Azionario 75%, Azionario Plus 90%. È possibile modulare il proprio obiettivo con la sottoscrizione contemporanea di 4 comparti, e già dopo dodici mesi effettuare riallocazioni anche parziali tra i comparti.

“Investire per costruire una pensione integrativa è indispensabile", dice Paolo Di Grazia, vicedirettore generale della societàpartecipata al 18% da Unicredit. "Oggi la strategia attuata da Fineco per diffondere tra la propria clientela l’importanza di questa scelta si completa con la possibilità per tutti di avvicinarsi a strumenti di qualità elevata con immediatezza. Mettiamo a disposizione la tecnologia che consente la sottoscrizione semplice e completamente paperless di un prodotto flessibile e per questo adatto a diverse categorie di clienti. Un’opportunità che riteniamo rappresenti una spinta importante anche per rafforzare la cultura finanziaria in Italia”.