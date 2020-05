Mercati in crescita: ma il rally è sostenibile?

"La politica super accomodante, con gli elementi di incertezza discussi in precedenza, resta condizione necessaria per la giustificazione delle valutazioni in questo momento. Ma la soluzione della questione sanitaria, altra condizione necessaria, porta ulteriori elementi di incertezza". Il commento di Roberto Rossignoli, portfolio manager di Moneyfarm.

Per quanto riguarda l’andamento degli utili, ci aspettiamo che continuino a scendere: ma quanto? Il trimestre in corso, tra pieno danno economico e tentativi di riapertura, sarà fondamentale nella conta effettiva dei danni economici. L’incertezza, fotografata dalla divergenza delle previsioni sul Pil, resta ancora alta (in uno scenario che si preannuncia comunque più duro in Europa rispetto agli Usa).

Per ora quindi ribadiamo la necessità di avere un posizionamento conservativo. Compatibilmente coi diversi mandati di rischio, continuiamo a scegliere di limitare il posizionamento in asset class rischiose. Le prossime settimane andranno affrontate con prudenza, sapendo che nuovi sviluppi scientifici, nuove misure adottate, nuove reazioni da parte dei mercati, possono cambiare la nostra view. In quel caso ci teniamo pronti a muoverci di conseguenza.