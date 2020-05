Mfs, Burdo nominato sales director, il team milanese si allarga

Mfs Investment Management espande il sales team di Milano e si trasferisce in una sede più grande. "L'Italia è uno dei mercati prioritari per MFS in Europa", spiega il managing director per l'Italia Andrea Baron. "Negli ultimi quattro anni abbiamo potenziato la nostra forza vendite e la nostra visibilità in Italia, reclutando nuovi talenti e promuovendo quelli esistenti per supportare l'espansione delle vendite presso gli investitori attraverso tutti i canali distributivi".

Luigi Burdo, da poco nominato sales director, è entrato in Mfs dopo aver lavorato per cinque anni come business development manager per M&G occupandosi delle reti di consulenti finanziari e delle banche nelle regioni del centro-sud Italia.

Nel suo nuovo ruolo, si concentrerà sul rafforzamento e sullo sviluppo dei network di consulenti finanziari contribuendo alla crescita complessiva del canale retail italiano. Burdo riporterà ad Andrea Baron, e affiancherà altri due sales director: Assunta Siviero e Enrico Pignat, insieme al resto del team milanese.

Il team verrà supportato anche da Filippo Gaffuri e Francesca Covre. Gaffuri è approdato in Mfs a metà febbraio come internal sales representative per il mercato italiano, dopo aver lavorato per quattro anni in Mediobanca Sgr, dove si è occupato di consulenza agli investimenti affiancando i private banker nei rapporti con i clienti UHNWI. Covre è stata promossa al ruolo di senior sales representative trasferendosi dalla sede di Londra a quella di Milano di MFS.

"In questi ultimi anni abbiamo siglato una serie di accordi di distribuzione con alcune delle più importanti reti di consulenti finanziari", aggiunge Baron. "A nostro avviso, il ruolo dei consulenti nel creare valore per gli investitori non è mai stato così importante come oggi. Riteniamo che il nostro approccio agli investimenti e la nostra offerta di prodotti siano in linea sia con le esigenze dei consulenti che con quelle dei loro clienti".

MFS conta ora su un team milanese composto da otto professionisti esperti. Continua ad essere guidato da Andrea Baron, che insieme a Davide Franchini, director - relationship management, si occupa dei fund buyer professionali e dei clienti istituzionali e coadiuva la restante parte del team. Il team riceve inoltre il supporto dei professionisti dedicati dei team marketing e servizio clienti con sede a Londra e in Lussemburgo che parlano correttamente italiano.

"Il team continua a lavorare da casa", conclude Andrea Baron "ma in questi tempi difficili siamo rimasti sempre in stretto contatto tra di noi e con i nostri partner di distribuzione. Servire i nostri clienti resta il fulcro del nostro lavoro, a prescindere dal fatto di trovarci in ufficio o di lavorare a distanza". MFS International Ltd. serve clienti wholesale in tutta Europa tramite l'ufficio vendite centrale di Londra e le sedi regionali di Francoforte, Zurigo, Parigi, Madrid e Milano.