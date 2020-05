Boom di ordini per i social bond francesi, curati da Natixis

Il 15 maggio 2020, Natixis è stato sole structuring agent e bookrunner per l'emissione inaugurale di obbligazioni sociali di Unédic. L'emissione rappresenta il più grande bond sociale mai emesso al mondo per qualsiasi tipo di emittente.

Il portafoglio ordini dell'emissione, da 4 miliardi di euro e scadenza a novembre 2026, ha raggiunto i 7,75 miliardi euro (escluse le quote dei bookrunner), rappresentando il volume più elevato di ordini mai generato da un bond dall’Unione nazionale interprofessionale per l’occupazione nell’industria e nel commercio, agenzia governativa francese.

Questo bond inaugurale è stato emesso in un contesto caratterizzato dall'attuale crisi sanitaria e una crisi economica senza precedenti. I proventi verranno principalmente utilizzati per finanziare le misure di risposta alle crisi introdotte da Unédic, l'organo di gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione in Francia. Da un lato si estenderanno i programmi standard di assicurazione contro la disoccupazione e, dall'altro, si attuerà un eccezionale regime di retribuzione del lavoro che prevede un lavoro part-time agevolato per oltre 12 milioni di dipendenti del settore privato.

Complessivamente oltre 15 milioni di persone sono supportate direttamente da Unédic. Questi programmi di dimensioni senza precedenti aiuteranno a salvaguardare posti di lavoro e reddito per oltre la metà di tutti i dipendenti del settore privato francese e a proteggere coloro che sono stati colpiti da un contesto economico estremamente difficile.

Il quadro obbligazionario è conforme ai principi dell'Icma (International Capital Market Association), che disciplinano i social bond e copre i principali programmi finanziati dall'agenzia governativa, adempiendo al suo duplice ruolo, cioè fornire protezione socio-economica contro le fluttuazioni del mercato del lavoro e sostenere i dipendenti francesi a tornare sul mercato del lavoro.

“Oltre alle misure di emergenza introdotte, come il regime di retribuzione che prevede un lavoro part-time agevolato, Unédic offre anche indennità e benefici per sostituire il reddito perso", spiega Jun Dumolard, cfo di Unédic, "nonché programmi di riqualificazione professionale e sostegno nell'acquisizione di un'impresa, attraverso l'assistenza nel conseguimento di nuove qualifiche. Fornisce inoltre un contributo finanziario a sostegno delle attività dell'agenzia francese di ricerca del lavoro Pôle Emploi".

Le obbligazioni sociali di Unèdic drientrano nei piani previsti dallo Stato francese per l'attuazione dell'agenda 2030 e sono una delle risposte alle crescenti aspettative degli investitori sulla lotta alla povertà, fornendo le competenze tecniche e professionali necessarie per un lavoro dignitoso e riducendo le disuguaglianze.

"L'impegno dell'agenzia nel mercato delle obbligazioni sociali è un'estensione logica del nostro lavoro e delle nostre priorità di gestione", continua Dumolard, "offrendo controllo e trasparenza finanziaria per tutti i nostri beneficiari diretti e indiretti: aziende, dipendenti e persone in cerca di lavoro. Attraverso le nostre scelte, siamo stati in grado di dimostrare che l'innovazione è possibile anche di fronte a una grande urgenza e siamo pienamente mobilitati per mantenere la nostra promessa ai nostri investitori di avere un impatto e dimostrare il ruolo di ammortizzatori sociali ed economici svolto dai sistemi finanziati attraverso i fondi raccolti."

Questa emissione di obbligazioni sociali segue la strutturazione da parte di Natixis di offerte obbligazionarie sostenibili per il Groupe Caisse des Dépôts, Action Logement e il governo del Messico, e dimostra ulteriormente l'esperienza nelle obbligazioni sociali di Natixis Green & Sustainable Hub per gli emittenti del settore pubblico.

"Siamo stati onorati di supportare Unédic in questo processo di strutturazione", commenta Orith Azoulay (in foto), responsabile globale di green & sustainable finance, corporate & investment banking della società di investimenti. "Unédic è un attore sociale puro, e questo ruolo si riflette nei suoi programmi, e i programmi di Pôle Emploi, attingendo ad una cultura di valorizzazione e protezione del lavoro sostengono i lavoratori a raggiungere un'occupazione sostenibile. La comunità finanziaria sarà in grado di valutare più facilmente l'impatto sociale dei suoi programmi, in particolare in termini di giustizia sociale e ridistribuzione. Non sorprende che l'emissione inaugurale di obbligazioni sociali di Unédic includa le misure di emergenza introdotte in risposta alla crisi di Covid-19", conclude Azoulay.