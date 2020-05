Sagitta Sgr sceglie Bnp Paribas Securities come provider di un fondo

Bnp Paribas Securities Services è stata selezionata da Sagitta Sgr come provider per il servizio di banca depositaria per il Fondo Arrow Credit Opportunities (Italy) Feeder. La società di gestione del risparmio di Arrow Global in Italia è leader europeo nel settore del credit & asset management e il gruppo è quotato al London Stock Exchange, con oltre 2.400 dipendenti in Europa e circa 500 in Italia.

Il nuovo fondo di investimento alternativo chiuso si rivolge ad investitori istituzionali italiani, in particolare compagnie assicurative, family office e altri investitori professionali. Il closing è previsto entro settembre 2020.

"l’aggiudicazione di questo mandato è per noi nota di orgoglio", dice Andrea Cattaneo (in foto), direttore generale di Bnp Paribas Securities Services Italia. "Conferma il nostro impegno nel private capital e si aggiunge al precedente mandato conferitoci da Sagitta, che in partnership con CrescItalia Holding, ha lanciato Sgt CrescItalia Invoice Fund, fondo chiuso per investire in fatture commerciali”.

“Dopo una approfondita valutazione abbiamo scelto di coinvolgere anche per questo fondo Bnp Paribas Securities Services, che riteniamo essere un partner affidabile e con una indubbia reputazione internazionale”, aggiunge Claudio Nardone, ceo di Sagitta Sgr.