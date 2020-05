Absolute return, i fondi corrono grazie a volatilità e diversificazione

Se a marzo il migliore fondo absolute return segnava un rendimento del 17,27%, la nuova top ten realizzata da Fida Rating ci dice che per il ritorno assoluto la corsa non si è arrestata ad aprile. Anzi. Le performance dei primi dieci prodotti dedicati a questa asset class mostrano una ulteriore crescita delle performance, in particolare le strategie che si concentrano sulla volatilità elevata egli strumenti gestiti sulla base di strategie multiple.

Il fondo che conquista la vetta di aprile è il CompAM SB Convex Q EUR di Mdo Management che ottiene il 30,81% di rendimento mensile. Lemanik si posiziona al secondo posto con il suo Lemanik Sicav Global Equity Opp. Ret Cap Eur (+17,17%). Segue Alpha Value Management che, con il suo Avm Sol Invictus Abs. Return A Eur ottiene +15,56% di rendimento.