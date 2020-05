Banca Sistema, da oggi il finanziamento si fa online

Banca Sistema inaugura una nuova piattaforma digitale a supporto del prodotto QuintoPuoi, offerta retail per la cessione del quinto dello stipendio e della pensione. Da oggi è possibile attivare un finanziamento in modalità completamente digitale, senza l’obbligo di incontrare fisicamente il team commerciale, grazie ad un nuovo servizio facile da usare e sicuro, che consente di sottoscrivere tutta la documentazione necessaria per via telematica, comodamente da casa.

La piattaforma permette a Banca Sistema e ai suoi agenti di rispondere alle esigenze e abitudini di acquisto della clientela emersi in questo periodo di emergenza sanitaria. L’iter di elaborazione della pratica verrà snellito e tutta la documentazione sarà archiviata in forma digitale sulla piattaforma.

Il cliente dovrà solo richiedere un preventivo attraverso l’applicazione online QuintoPuoi.it e successivamente seguire le istruzioni del team QuintoPuoi per accedere al portale di on-boarding digitale, dove sarà supportato in tutte le fasi di gestione della pratica, ovvero: fase di preventivazione, con la sottoscrizione dei consensi per la privacy; fase di istruttoria della pratica di finanziamento, con video-riconoscimento ai fini del rilascio della firma elettronica qualificata; infine, la fase di emissione dei documenti e della sottoscrizione del contratto attraverso la firma elettronica qualificata. Per accedere al servizio sono sufficienti uno smartphone o un pc dotato di webcam e microfono.

“L’avvio della nuova piattaforma QuintoPuoi rappresenta un passo avanti importante, in linea con la strategia della Banca, perché permette di digitalizzare l’intero processo della cessione del quinto offrendo un servizio più flessibile ai nostri clienti", dice Nicolò Fiorio, co-head divisione cessione del quinto di Banca Sistema.

“L’introduzione di questa piattaforma digitale va oltre l’immediato contesto emergenziale e rientra in un più ampio processo di trasformazione del prodotto della cessione del quinto, che rappresenta un’alternativa più economica e di più facile accesso rispetto ad altre forme quali ad esempio i prestiti personali, ma che ha l’esigenza di superare la significativa complessità del prodotto, che impone un processo di erogazione e gestione del credito piuttosto articolato ed estremamente specializzato. In questo senso l’evoluzione tecnologica gioca un ruolo importante, facilitando e velocizzando alcuni passaggi operativi per offrire ai consumatori una customer experience più fluida".