Digitalizzare le Pmi, la missione di Ubi insieme a Italiaonline

Accelerare sulla digitalizzazione delle imprese con finanziamenti dedicati. È l'obiettivo di una delle misure contenute nel piano Rilancio Italia da 10 miliardi di euro, avviato da Ubi Banca per supportare imprese, famiglie e terzo settore nella crisi prodotta dal Covid-19.

Accanto al lato creditizio, l'istituto guidato dall'ad Victor Massiah ha approntato una serie di servizi tecnologici che offrono gli strumenti necessari alle piccole attività imprenditoriali soprattutto in questa fase economicamente difficile.

Il partner tecnico di Ubi è Italiaonline. La società di marketing digitale e comunicazione online proporrà ai clienti della banca un check up gratuito per identificare le attività da avviare sui canali digitali o per migliorarne l’utilizzo. Farsi trovare più facilmente sul web; presentarsi al meglio con siti professionali; ricevere traffico e contatti con campagne pubblicitarie digitali; e progetti di comunicazione, e-commerce e digital marketing su misura. Questa, l'area di operatività di Italiaonline che, all'interno del progetto di Ubi, metterà a disposizione 14 ore di corsi online gratuiti sul digital marketing a cura di Iab Italia, associazione nazionale dell'advertising online.

“Negli ultimi mesi molte piccole imprese sono state costrette ad approdare rapidamente sui canali digitali per continuare a offrire ai clienti i loro prodotti e servizi, compiendo così un passo necessario in tempi molto stretti”, afferma Natascia Noveri (in foto), responsabile marketing di Ubi Banca.

“Essere presenti sul web è una condizione imprescindibile specialmente in questo difficile contesto economico", prosegue. "La partnership con Italiaonline ci consente di affiancare ai prodotti tipicamente offerti dalla Banca una serie di soluzioni per accompagnare sia le imprese che devono ancora cogliere le prime opportunità offerte dalla digitalizzazione sia quelle che, avendo già compiuto i primi passi, vogliono consolidare la propria offerta utilizzando i canali online”.

“Il digitale è centrale e strategico per qualunque impresa, anche per le micro, piccole e medie aziende", le fa eco Andrea Chiapponi, chief marketing officer di Italiaonline, "la vera ossatura economica del Paese. Per questo motivo, oggi più che mai, come principale internet company del Paese, è nostro dovere supportarle nel loro percorso di digitalizzazione, che deve essere rapido ed efficace, a sostengo dell’intero sistema italiano. Insieme a un partner come UBI Banca mettiamo in campo una serie di soluzioni concrete e facili da realizzare, affinché la digitalizzazione delle PMI diventi velocemente realtà, aiutando l’Italia intera a fare un passo avanti verso il futuro”.