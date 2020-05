Gruppo Iccrea: dall'inizio della pandemia devoluti 7 milioni di euro

Dall’inizio della pandemia ad oggi, il gruppo bancario cooperativo Iccrea ha donato 7 milioni di euro a ospedali, fondazione a terzo settore, attraverso 98 degli istituti di credito aderenti. "A testimonianza dell’impegno del gruppo nella lotta al Coronavirus", si legge nel comunicato stampa, "Iccrea Banca è stata nuovamente coinvolta come co-dealer nella sedicesima edizione del BTP Italia con scadenza il 26 maggio 2025, in collocamento questa settimana, che ha visto partecipare attivamente tutte le Bcc del gruppo e i cui proventi saranno destinati al sistema sanitario e all’economia nazionale".

Il gruppo ha poi lanciato, attraverso Bcc Retail, il polo assicurativo di gruppo, la polizza assicurativa “Andrà tutto bene”. Si tratta di un pacchetto di garanzie e servizi assicurativi aggiuntivi dedicati a tutti i dipendenti, ai soci under 71 o a entrambe le categorie con la possibilità di poter estendere la copertura anche ai nuclei familiari. Il prodotto ad oggi è stato collocato da oltre 70 Bcc a beneficio di oltre 50 mila assicurati, tra privati e nuclei familiari, dove più di 40 mila sono soci delle BCC.

“Il ruolo delle banche di credito cooperativo, da sempre, è fondamentale per lo sviluppo del benessere di una comunità", dice Giuseppe Maino, presidente di Iccrea Banca, "e ancor più oggi le nostre Bcc sono chiamate a dare una risposta straordinaria e immediata. Con le iniziative delle nostre Banche viene confermato l’impegno che le Bcc aderenti al gruppo hanno offerto con il senso di responsabilità che da sempre le contraddistingue”.

Iccrea ha partecipato, insieme agli altri enti del credito cooperativo, all’iniziativa “Terapie intensive contro il virus. Le BCC e le CR ci sono!”, promossa dalle capogruppo dei gruppi bancari cooperativi, dalla Federazione Raiffeisen dell’Alto Adige e da Federcasse (che ne cura anche il supporto tecnico) per rafforzare i presìdi di terapia intensiva e sub-intensiva degli Ospedali, nonché per acquistare apparecchiature mediche, in coordinamento con il ministero della Salute.