HANetf, due direttori nel team su distribuzione e marketing

HANetf annuncia due nomine nel team di distribuzione e marketing: Robert Dickson nel ruolo di director of sales per il Regno Unito e l’Irlanda e Gail Greenwood in qualità di director of marketing.

Robert Dickson, veterano della distribuzione di Etf e con un’esperienza trentennale del mercato degli investimenti, è stato confermato Director of Sales per il Regno Unito e l’Irlanda. Dickson ha trascorso 6 anni dedicandosi agli Etf ed Etp presso Boost, Wisdom Tree e Lyxor in ruoli direttivi nello sviluppo del business e consulenza.

In precedenza ha lavorato in Kepler Cheuvreux, Canaccord Genuity e Charterhouse Capital Partners come Direttore delle vendite sul mercato azionario e nel trading ed è stato membro del London Stock Exchange. Ha iniziato la sua carriera in Sheppards Financial Services come investment manager per clienti private.

Gail Greenwood è stata nominata porterà all’interno di HANetf un’esperienza di 15 anni nel marketing nel settore del fintech e del brokerage. Prima del suo ingresso, Gail è stata responsabile della content strategy e della client experience per due dei più grandi broker al mondo su CFD e sul forex, CMC Markets e City Index. Ha sviluppato anche una grande esperienza nel marketing verso il pubblico istituzionale presso NYSE Euronext, Gain Capital e Integral Development Corporation.

Nel 2020 la piattaforma europea di Etf ha aggiunto due nuovi prodotti (che ne contava già 5) e gli asset in gestione hanno superato la soglia dei 300 milioni di dollari. Attualmente la gamma prodotti include strumenti quotati di asset manager da Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Kuwait, ovvero The Royal Mint, Purpose Investments, Big Tree Capital, KMEFIC e Ginsberg Global.

“Grazie alla piattaforma HANetf gli asset manager hanno accesso immediato a una soluzione normativa completa per lo sviluppo di prodotto, un’infrastruttura di distribuzione già in essere e un team con grande esperienza nella commercializzazione di Etf su tutte le asset class e di tutte le tipologie", commenta il co-fondatore e co-ceo, Hector McNeil (in foto).

“HANetf ha le capacità per lanciare un ETF in 8 settimane", conclude McNeil, "con una soluzione efficiente sia dal punto di vista dei costi che dei tempi, per asset manager di piccole, medie e grandi dimensioni consapevoli della necessità di avere un prodotto Etf all’interno della loro gamma. Contare su un team distributivo competente ed efficace è una base importante della nostra offerta”.