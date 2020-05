Nelle casse delle banche italiane mancano 4 miliardi di euro

L'utile contabile delle principali dieci banche italiane è calato di 4 miliardi e 163 milioni di euro nei soli primi tre mesi dell'anno. Lo rileva il Centro Studi Orietta Guerra della Uilca nella sua analisi dedicata alle trimestrali del settore creditizio. Il sindacato dei bancari adduce la contrazione "all'impatto di oneri d'integrazione per il piano industriale e altre operazioni straordinarie di Unicredit e agli accantonamenti prudenziali che le banche hanno iniziato a fare in vista delle possibili perdite sui crediti a causa del Covid-19". Crescono invece le commissioni (+3,8%) e i ricavi totali (+1%), con una riduzione del margine di interesse (-3,6%).

Le dieci banche nalizzate dalla Uilca annunciano 1,9 miliardi di euro di rettifiche sui crediti. Unicredit, da sola, ne prevede per un ammontare di 902 milioni

Oltre a Unicredit, gli istituti messi sotto esame dall'Uilca sono Intesa Sanpaolo, Banca Monte dei Paschi di siena, Banco Bpm, gruppo Ubi, Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Credito Emiliano, Credito Valtellinese, Banco D’Esio e Banca Popolare di Sondrio. Complessivamente, in Italia, questi istituti danno lavoro a circa 200 mila persone.

La sigla dei bancari mette, quindi, in guardia sugli effetti che le rettifiche sui crediti avranno sulla reddititività del settore "per i prossimi anni". Al 31 marzo 2020, le banche analizzate avevano previsto rettifiche aggiuntive sui crediti per circa 1,5 miliardi di euro, "nell'attesa di incrementarle o ridurle a seconda dell'evolversi dello scenario economico nazionale e mondiale stravolti dalla pandemia", scrive il sindacato. L'istituto di credito di Jean Pierre Mustier, in occasione dei dati trimestrali che hanno rivelato una calo degli utili dell'8%, ha annunciato per il secondo trimestre 2020 rettifiche sui crediti pari a 902 milioni di euro.

Rettificare un credito vuol dire, tecnicamente, svalutarlo a causa della sua inesigibilità, che può assumere vari gradi di allarme fino a quello dell'inesigibilità. La svalutazione va ad incidere ovviamente sul bilanco della banca, sotto la voce degli "utili". Inoltre, più aumentano i crediti rettificati, più è destinato ad aumentare il volume degli Npl, i non performing loan che spaventano anche Bce e mercato del credito.

L'effetto domino (se non governato, destinato a concludersi in una crisi del credito) parte da un elemento oggettivo, che prescinde da calcoli e strategie: una fetta delle attività produttive che oggi accedono ai finanziamenti emergenziali garantiti dallo Stato, non ripagherà il debito con la propria banca. Non a caso caso la lotta finanziaria alla pandemia, sta invertendo la rotta verso finanziamenti emergenziali, sì, ma a fondo perduto. Sia a livello comunitario che nazionale.

"La preoccupazione principale per il sistema bancario italiano ora", scrive la Uilca nel suo rapporto, "non riguarda la redditività del settore ma la tenuta del sistema produttivo e commerciale: la sospensione di alcuni mesi delle attività produttive e una ripartenza che si prospetta difficile porteranno certamente al calo di fatturato o alla chiusura di molte imprese, con conseguente aumento dei crediti deteriorati oltre che disoccupazione, impoverimento e possibili perdite per le banche".

Oggi i crediti netti presenti nelle banche esaminate sono pari a 1.300 miliardi di euro. Di questi circa 44 miliardi sono già deteriorati. "Se immaginassimo un ulteriore passaggio a deteriorati del 4% dei crediti in bonis (1.256 miliardi di euro), con un ipotetico tasso di coverage medio del 50%", calcola la Uilca, "si avrebbe un appesantimento dei conti economici di circa 25 miliardi di euro di rettifiche per i prossimi anni. Una cifra enorme pari all'utile totale delle banche per un triennio (nel 2019 l'utile totale è stato di 8,5 miliardi di euro)".

Altro capitolo è quello delle capitalizzazioni degli istituti. "Dall'inizio dell'anno, a causa del Covid-19, le banche italiane hanno complessivamente ridotto del 43% la propria capitalizzazione, diventando anche possibili prede poiché quotano mediamente al 30% del patrimonio. Positiva in proposito la decisione del governo di ampliare la golden power".

"Il sistema bancario deve uscire dalla tranquilla posizione del rentier che si alimenta in un sistema economico-produttivo essenzialmente bancocentrico perché oggi anche altri soggetti possono offrire servizi finanziari", commenta Roberto Telatin (in foto), responsabile del Centro Studi Orietta Guerra che porta l'esempio positivo di Poste Italiane, nei fatti, "la terza banca italiana"

La società guidata dall'ad Matteo Del Fante, "con il 66% dei ricavi derivante dal settore finanziario e assicurativo, l'apertura ai servizi digitali e di telecomunicazione, e una presenza capillare nel territorio, potrebbe essere di fatto la terza banca italiana. Il nostro Paese ha bisogno di innovarsi nel settore finanziario e per farlo deve aprirsi anche a manager che provengono da altri campi", conclude Telatin.