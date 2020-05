Banca Patrimoni Sella rafforza la rete in Lombardia

Banca Patrimoni Sella rafforza la propria presenza in Lombardia. A inizio maggio, presso la sede bresciana della società specializzata nel private banking e nei servizi di investimento, sono entrati due private banker di lunga esperienza: Elena Tellaroli, proveniente da AlpenBank Private Banking e precedentemente da Mps Promozione Finanziaria (dove è stata tra i fondatori del top club), e Roberto Danesi, dalla consolidata esperienza come portfolio manager in primarie società finanziarie italiane. Entrambi bocconiani, con un master in Wealth management e un importante portafoglio, i due professionisti entrano nel team di Brescia, già composto da 6 private banker e attivo nell’area coordinata dal responsabile, Umberto Leonzio.

‘‘L’ingresso di Elena e Roberto nella nostra realtà ha una valenza particolare perché, oltre alla stima per la professionalità dei due colleghi, avviene in una fase molto delicata e in un territorio colpito in maniera significativa dall’emergenza” afferma Leonzio. “Grazie allo stretto rapporto di fiducia con i due private banker e all’efficienza delle nostre procedure di onboarding, i loro clienti hanno avuto la possibilità di migrare facilmente le proprie posizioni. Il lavoro di Elena e Roberto nei prossimi mesi sarà molto prezioso per l’ulteriore sviluppo della Banca in un’area da sempre considerata strategica”.