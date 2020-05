Gruppo Generali, utile in flessione ma capitalizzazione solida

Utile netto in forte flessione per il primo trimestre 2020 del gruppo Generali che scende a 113 milioni di euro, rispetto ai 744 milioni dello stesso periodo del 2019. "La debolezza dei mercati finanziari e le conseguenze legate allo sviluppo della pandemia avranno un impatto negativo sul risultato netto del 2020, principalmente a causa delle svalutazioni", scrive il gruppo.



Sulla riduzione dell'utile incidono i 655 milioni di euro di svalutazioni nette sugli investimenti applicata dalla holding per difendersi dall'impatto del Covid-19

Infatti, sulla riduzione dell'utile incidono i 655 milioni di euro di svalutazioni nette sugli investimenti applicata dalla holding per difendersi dall'impatto del Covid-19 sui mercati finanziari e, aggiunge la società, il contributo di 100 milioni stanziati dal gruppo per il Fondo Straordinario Internazionale per l'emergenza da pandemia.

Risulta nullo il contributo delle dismissioni, rispetto ai 128 milioni di plusvalenza del primo trimestre del 2019. Il gruppo assicurativo ribadisce la solidità della posizione di capitale, con un Preliminary Solvency Ratio al 196% e un patrimonio netto a 25,32 miliardi, anche se in flessione del 10,7%.

Nel trimestre, il risultato operativo del gruppo è stato pari a 1.448 milioni, per il contributo dei segmenti danni e asset management, grazie anche alle recenti acquisizioni, e di quello holding e altre attività. La marginalità tecnica danni è stata in miglioramento con uncombined ratio all'89,5% (-2%); la redditività della nuova produzione Vita si è mantenuta elevata a 4,04% (-0,35), mentre è continuata la crescita dei ricavi dall'asset management.

I premi lordi complessivi si sono attestati a 19,2 miliardi (+0,3%), con un positivo andamento del segmento danni (+4,0%). Nel Vita, raccolta netta a 3,1 miliardi (-25,2%) e riserve tecniche a 363,4 miliardi (-1,6%), in conseguenza dell'attuale andamento dei mercati finanziari.

"Al momento è troppo presto per valutare l'effetto complessivo sul settore assicurativo globale", prosegue Generali che preventiva un anno che continuerà ad essere difficile. "Il gruppo, grazie al business mix e alla diversificazione, prevede che il proprio risultato operativo sia resiliente nel 2020, sebbene in probabile flessione rispetto al 2019".

"Dal punto di vista operativo le conseguenze macroeconomiche del Covid-19 avranno un riflesso negativo sull'evoluzione della raccolta del gruppo, in particolare nelle assicurazioni sui viaggi. Anche i proventi finanziari ricorrenti (dividendi, affitti e commissioni) saranno impattati negativamente. Per quanto riguarda la sinistralità, è al momento difficile fornire un'indicazione precisa sull'impatto del Covid19. Nel complesso, il gruppo può contare su un business mix favorevole e su solide condizioni contrattuali delle polizze".

Generali "sta lavorando per ridurre significativamente i costi, al fine di mitigare l'impatto della riduzione prevista dei ricavi. Allo stesso tempo il gruppo", si continua a leggere nel comunicato, "implementa una serie di misure a sostegno dei propri dipendenti, dei clienti, degli agenti e delle comunità di riferimento.Seppure tali iniziative impatteranno sulla nostra base costi e sui risultati nel breve termine, il benessere e la sicurezza dei nostri stakeholder sono un investimento per il nostro futuro".

"In uno dei periodi più difficili e incerti degli ultimi decenni, caratterizzato dall'emergenza Covid-19, con pesanti ricadute macroeconomiche e finanziarie, il nostro modello di business ha garantito la continuità operativa del gruppo e ci ha permesso di svolgere senza interruzioni il ruolo di partner di vita per i nostri clienti". commenta Cristiano Borean (in foto), group cfo di Generali.

"Questo", aggiunge, "anche grazie a una sempre crescente digitalizzazione dei processi e dell'offerta, a una rete distributiva multicanale che fa leva su una rete globale di agenti, e alla diversificazione internazionale. I primi tre mesi dell'anno evidenziano una buona performance operativa e confermano la solidità patrimoniale del gruppo. Il risultato netto risente delle svalutazioniderivanti dall'attuale andamento dei mercati finanziari a seguito del diffondersi su scala globale della pandemia".