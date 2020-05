Ubs Am, un Etf sul mercato delle valute per investire sullo yen

In un contesto in cui gli investimenti valutari sono diventati sempre più popolari. Alla luce delle peculiarità dello Yen - considerato alla stregua di un bene rifugio durante le fasi turbolente del mercato e che tende ad apprezzarsi nei confronti del dollaro Usa in situazioni di forte avversione al rischio - Ubs Asset Management (Ubs Am) ha quotato in Italia l’Ubs Etf Japan Treasury 1-3 Year Bonds. Si tratta del primo Etf che garantisce esposizione ai titoli governativi del Giappone a breve scadenza, 1-3 anni.

Il nuovo strumento replica l’indice Bloomberg Barclays Global Japan Treasury 1-3 Year Index e consente sostanzialmente agli investitori di assumere un'esposizione allo yen tramite i titoli di stato giapponesi con scadenze inferiori a tre anni, attraverso uno strumento dal semplice utilizzo quale un Etf. L’indice sottostante prevede un ribilanciamento mensile e ha un Tre annuo dello 0,15%.

“Il nuovo strumento rappresenta un altro tassello importante della gamma di Etf obbligazionari di Ubs Am, che miriamo a rendere sempre più granulare", commenta Francesco Branda (in foto), head of passive & Etf specialist sales Italy. "L’Ubs Etf Japan Treasury 1-3 Year Bonds consente d’investire, in modo trasparente e poco costoso, sulla parte breve della curva delle obbligazioni governative giapponesi e quindi di prendere esposizione nei confronti di una valuta forte come lo Yen con un limitato rischio tasso. La diversificazione valutaria è un aspetto molto importante nella costruzione dei portafogli e questa nuova soluzione offre la possibilità agli investitori di aumentare il peso dello Yen, una valuta storicamente considerata 'rifugio' in fasi turbolente dei mercati”.