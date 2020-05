Azimut CM, 30 nuovi (e giovani) consulenti per il Sud Italia

La rete di consulenti finanziari di Azimut Capital Management si rafforza nella macro area, Lombardia-Trentino AltoAdige-Lazio-Toscana-Sud Italia, coordinata dal managing director, Riccardo Maffiuletti. In particolare al Sud dove si sono registrati nell'arco di poco più di un anno 30 nuovi ingressi, capitanati dall’area manager Mariangelo Tieri neo area manager e ex regional manager di Campania, Puglia e Molise in Deutsche Bank Financial Advisors. Tieri ha postato avanti l'ampliamento ha riguardato le strutture di Napoli, Caserta, Sorrento e Bari con professionisti di provata qualità ed esperienza pluriennale.

Tra i nuovi ingressi si segnalano: Luigi Scarselli, consulente da 33 anni, di cui gli ultimi 22 anni di carriera in DB FA, dove ha ricoperto il ruolo di responsabile della area Sud coordinando oltre 300 consulenti e successivamente quello di development manager; Vincenzo Cacace, consulente finanziario da 26 anni, che in DB FA ha ricoperto con successo il ruolo di group manager ed approda in Azimut con il ruolo di team manager; Angelo Sterni, nel settore bancario e poi della consulenza da 28 anni, di cui 10 anni trascorsi in Ubs Europe Se, in qualità di consulente wealth management e 4 anni in DB, attualmente in Azimut con il ruolo di team Manager; Luigi Escalona, consulente da 38 anni, di cui 10 anni in DB FA dove ha svolto con successo il ruolo di group manager, coordinando 20 consulenti, attualmente in Azimut con il ruolo di team manager e Eduardo Spagna Zito che opera nella nuova agenzia di Nocera Pagani; Alberto Trifari, da 22 anni consulente in DB FA; Maddalena Raiano, consulente da 19 anni di cui 7 in DB FA; Michele De Gennaro, consulente da 19 anni in DB FA; Francesco Saraceni, consulente dal 1993 e 12 anni in DB FA che opera a Castrovillari (Cosenza).

Si aggiungono inoltre i consulenti con storica presenza in Puglia: Giuseppe Lippolis con il ruolo di team manager; Michele Rotunno e Michele Laruccia che operano a Bari nella nuova agenzia di prossima apertura a Putignano e che vantano un’esperienza venticinquennale maturata sempre in DB FA; Marcello Abbate con precedenti esperienze in Banco Napoli e Sanpaolo Invest da oltre 20 anni nel settore; i fratelli Amedeo e Claudio Escalona da oltre 25 anni nel settore e da 10 anni in DB FA.

“Ci siamo rafforzati con numeri importanti e soprattutto con professionisti di grandi valori", commenta Maffiuletti, "umani prima e professionali poi. Hanno saputo integrarsi da subito con il modello di multi family office con cui operiamo, apportando valore aggiunto alla loro importante clientela e alla Società tutta”.

“Grazie al grande lavoro di Riccardo e il suo team stiamo sviluppando un’area strategica come il Sud Italia che può offrire ampie opportunità”, aggiunge Paolo Martini, ad e dg di Azimut Holding.