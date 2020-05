Facebook Shops, la nuova frontiera dell'e-commerce è un guaio per eBay

“Negli ultimi anni, Facebook si è mosso sempre di più verso la facilitazione dell’e-commerce – sia B2C, attraverso la funzione Instagram Checkout, che C2C con il marketplace di Facebook. Facebook Shops permetterà alle piccole aziende di costruire facilmente e gratis un e-commerce, funzionante su tutte le app di Facebook, e permetterà agli utenti di effettuare il check-out sulla piattaforma (e non passando a un sito di una terza parte)”. Il commento di Erica Furfaro, senior research analyst di Clearbridge Investments (gruppo Legg Mason).

Viste le dimensioni di Facebook, sia come utenti (2 miliardi di utenti attivi al giorno) che come aziende (160 milioni di piccole imprese usano già ora gli strumenti gratuiti di Facebook per raggiungere i clienti), crediamo che questo prodotto abbia il potenziale per accelerare la penetrazione dell’e-commerce e cambiarne il panorama.

“Si tratta di un chiaro passo in avanti per Facebook, perché accresce le motivazioni per usare la piattaforma e offre possibilità di monetizzazione nel lungo periodo, e infatti le azioni della società sono schizzate in alto ieri. Tuttavia, è anche una potenziale minaccia per marketplace come Etsy e eBay, soprattutto se Facebook avrà successo nel creare un alternativa a queste piattaforme.”