Banche, le domande di prestiti inviate al fondo di garanzia a quota 364mila

Anche nello scorso weekend il mondo bancario ha continuato ad inviare domande di garanzia per prestiti a clienti: lo comunica l'Abi, spiegando che a ieri, domenica 24 maggio, le domande pervenute dalle banche al Fondo di garanzia sono divenute 364 mila, per 16,2 miliardi di finanziamenti richiesti, di cui 329mila fino a 25 mila euro. Denunciata ancora una certa lentezza nell'erogazione dei prestiti, come riporta l'agenzia AdnKronos. "Per l'erogazione dei prestiti fino a 25.000 euro servono, in media, 7-8 giorni, mentre per quelli fino a 800.000 euro sono necessari dai 40 ai 60 giorni". Lo ha detto il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, intervistato durante la trasmissione Mattino Cinque su Canale 5, spiegando che "alcune banche ritengono di guadagnare poco coi prestiti fino a 25.000 euro e le domande finora sono poche. Sui numeri bassi pesa la media di indebitamento delle piccole aziende, che è di 110.000 euro, che spesso preferiscono non aumentare l'esposizione verso gli istituti di credito.