Comprare una casa in costruzione online? L'offerta porta la firma della milanese AbitareIn. La società di sviluppo immobiliare residenziale lancia la prima piattaforma con questa funzione. “L’attuale straordinaria situazione ci ha spinti ad accelerare quei processi di ricerca e sviluppo su cui già da tempo stavamo lavorando", spiega amministratore delegato Marco Grillo. "Vogliamo garantire ai nostri clienti una nuova esperienza di acquisto, sempre più sicura e all’avanguardia. Lo spirito innovativo della collaborazione con una società come Tecma Solutions ci ha consentito di raggiungere questo ambizioso obiettivo".

“Siamo entusiasti di aver stretto con AbitareIn una partnership industriale che ha portato allo sviluppo della prima piattaforma tecnologica per la vendita online delle abitazioni", dice Pietro Adduci, amministratore delegato di Tecma Solutions. "In una fase di evoluzione delle abitudini di acquisto dei clienti e in linea con i cambiamenti del nostro stile di vita, abbiamo deciso di affrontare sempre più rapidamente questo progetto innovativo a cui stavamo lavorando da tempo".

Con questo nuovo strumento, AbitareIn vuole offrire ai propri acquirenti un’esperienza di acquisto sempre più sicura e consapevole grazie anche all’impiego di tecnologie: l’intelligenza artificiale di un assistente virtuale disponibile H24, un configuratore online degli appartamenti (come avviene per le automobili); la possibilità di visitare virtualmente gli showroom data dalla realtà virtuale; effettuare appuntamenti in videoconferenza; la digitalizzazione di tutti i passaggi documentali e contrattuali; fare i pagamenti online e molto altro. Da sempre la AbitareIn investe risorse nell’implementazione di piattaforme dedicate a migliorare e rendere più dinamica e partecipativa la customer experience dei propri clienti.