Sos Investire, gli ospiti della settimana. Si inizia con Andriotto (Bocconi)

Inizia una settimana ricca di ospiti per Sos Investire. La striscia in live streaming, dedidicata ai mondi dell'asset management e della consuelenza finanziaria, parte oggi con l'intervista del direttore Sergio Luciano a Mauro Andriotto, docente finanza e risk management all'università Bocconi. Domani 26 maggio, il direttore ospiterà Paolo Zanghieri, senior economist di Generali Investments.

Il caporedattore di Investire, Marco Muffato, curerà invece della puntata di mercoledì con l'intervista a Saverio Scelzo,presidente e ad Copernico Sim. Giovedì, Muffato incontrerà Michele Cicoria, head of Italy per Fenthum (partner of Ethenea). La settimana si cocluderà venerdì 29 maggio con Andrea Boggio, deputy head of continental european sales - head of Italy di Jupiter Am, intervistato sempre da Muffato.

L'appuntamento con Sos Investire è come sempre, dal lunedì al venerdì, dalle 18.30 in diretta streaming sul canale YouTube di Economy Group e sulla pagina Fb di Investiremag.it.