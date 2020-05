Cina, la banca centrale abbassa la riserva obbligatoria delle banche al 9,4%

L'indice medio di riserva obbligatoria (Rrr) per le istituzioni finanziarie si è attestato al 9,4%, in calo di 5,2 punti percentuali rispetto all'inizio del 2018. Lo rivela l'agenzia Adn-Kronos sottolineando che la People's Bank of China (Pboc), la Banca centrale cinese, ha abbassato il Rrr 12 volte dal 2018, immettendo circa 8 trilioni di yuan (circa 1,12 trilioni di dollari) in fondi a lungo termine per sostenere l'economia reale.

I tagli del Rrr hanno portato alla contrazione del bilancio della Pboc, ma questo non causerà il restringimento della massa monetaria ed è contrario alla riduzione del bilancio delle banche centrali delle economie sviluppate come la Federal Reserve degli Stati Uniti per ridurre le partecipazioni obbligazionarie, la Pboc ha spiegato che la contrazione ha un forte effetto di espansione e la ragione principale è che l'abbassamento del Rrr significa che le banche commerciali avranno meno soldi bloccati dalla banca centrale e più soldi per i prestiti all'economia.

I tagli del Rrr hanno contribuito a soddisfare la domanda di liquidità del sistema bancario, ad aumentare il sostegno alle piccole imprese, a ridurre i costi di finanziamento sociale, a promuovere gli swap debito-a-patrimonio orientati al mercato e basati sulla legge, ha sottolineato la Banca centrale.