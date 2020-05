Efpa Italia anuncia nuovi seminari virtuali, si incomincia il 28 maggio

Il 28 maggio Efpa Italia avrebbe dovuto svolgere il suo meeting annuale, rinviato a settembre a causa della pandemia. La sezione italiana della European Financial Planning Association ha deciso di non restare con le mani in mano e annuncia una serie di seminari virtuali che inizierà proprio il 28 di maggio. Gli incontri prevedono l’accreditamento di 2 ore ciascuno per il mantenimento a tutti i livelli delle certificazioni dell'associazione.

Prossimo futuro, rinnovate competenze, nuova maturità, saranno i temi del primo appuntamento che si svolgerà tra due giorni dalle 17.30 alle ore 19:30 con la moderazione del direttore di Investire, Sergio Luciano. Per la Fondazione Efpa Italia parteciperanno: Marco Deroma (in foto), presidente e professionista certificato Efp; Nicola Ardente, consigliere di amministrazione e professionista certificato Efa. Interverranno anche Corrado Passera, presidente di Illimity Bank; Giorgio De Rita, segretario generale del Censis. Prevista anche la partecipazione di: Luca Giorgi, head of wealth di BlackRock Italia, Grecia e Malta; Bruno Rovelli, chief investment strategist di BlackRock Italia.