Il general meeting di Fecif ha rinnovato i componenti dei suoi vertici pe i prossimi tre anni. Il sette maggio scorso l'assemblea ha nominato: Martin Klein (Votum-Germania) come chairman del board; Vania Franceschelli, (Anasf, Italia) (in foto) riconfermata vicepresidente; Paul Stanfield riconfermato segretario generale (Feifa Uk); e Michael Lodhi (spectrum International Financial Advisers) nominato tesoriere. Il nuovo presidente dell'advisory committee è David Charlet (Anascofi-Francia). Riconfermata anche Sonia Ciccolella per Anasf.

Rinnovati anche i vertici di Fepi, la federazione interna a Fecif dedicata al tema delle pensioni in Europa. Alla sua presidenza è stato riconfermato Emanuela Carluccio, attuale presidente di Efpa Europe.

Franceschelli, insieme all'ex tesoriere di Fecif, Kevin Mudd, ha proposto di istituire una commissione interna dedicata alla finanza sostenibile. La neo vicepresidente dell'Federazione Europea dei Consulenti e Intermediari finanziari è anche componente del Comitato sviluppo, nuovo organismo che si occuperà del coinvolgimento di tutte le associazioni di consulenti finanziari europee.