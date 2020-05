Fineco Am lancia un fondo a capitale interamente protetto

Fineco Am, si prepara al lancio di un fondo a capitale interamente protetto. Il Fam Global Defence Fund 2023 punta porprio alla difesa dell'investimento, necessità molto sentita dalla clientela in un mercato governato da volatilità e incertezza.

La nuova soluzione di investimento della società irlandese del gruppo FinecoBank, è sottoscrivibile fino a metà luglio, ha un orizzonte temporale consigliato di tre anni e protegge il proprio investimento, prevedendo al contempo una cedola annua attesa dell’1%. Il team di gestori e analisti di Fineco Am, basato nel quartier generale di Dublino, ha selezionato a questo scopo un portafoglio obbligazionario composto da titoli governativi italiani.

“Le crisi di mercato come quella che stiamo attraversando da inizio d’anno mettono alla prova le certezze dei risparmiatori, ma non fanno venire meno la necessità di difendere e valorizzare i propri risparmi", dice Fabio Melisso (in foto), ceo di Fineco Asset Management. Rispondiamo a questa esigenza con Fam Global Defence Fund 2023, una soluzione che permette di proteggere la propria liquidità, valorizzandola e ottenendo una cedola annuale attesa dell’1% già al netto delle commissioni. In questo modo anche gli investitori intenzionati a mantenere un approccio cauto o che si avvicinano ai mercati per la prima volta possono mettere a frutto i propri risparmi”. Il prodotto ha NAV settimanale.