Prestito Fca: per Intesa Sanpaolo si può procedere, e il titolo sale

Fca è in deciso rialzo in Borsa nei primi scambi e guadagna oltre il 3% a 7,8 euro. Il mercato scommette sul buon esito delle procedure per concedere il prestito da 6,3 miliardi chiesto dal gruppo a Intesa SanPaolo con la garanzia della Sace. Stamattina il cda della banca, dopo l'esame del dossier presentato dal gruppo, ha annunciato di essere pronto al via libera e ha avviato i successivi passaggi dell'iter burocratico. Il titolo prosegue il trend rialzista cominciato ieri, quando ha chiuso in rialzo del 3,5%.