Aviva Investors nomina Bailly-Salins responsabile del real estate Ue

Aviva Investors nomina Grégoire Bailly-Salins responsabile delle transazioni per l’Europa continentale, all’interno della strategia di rafforzamento del business real estate europeo.

Basato a Parigi, Grégoire riferirà a Daniel McHugh, global head of real estate della società di asset management del gruppo Aviva, e sarà responsabile della supervisione delle attività di acquisizione per tutte le classi di attività real estate in Europa continentale. In linea con la strategia adottata da Aviva Investors, che si focalizza su location europee strategiche, Bailly-Salins si concentrerà in primo luogo su asset in Francia, Germania, Spagna, Benelux e Paesi Nordici.

Grégoire Bailly-Salins entra in Aviva Investors dopo sei anni presso Union Investment, da ultimo come senior Investment manager tra Parigi e Amburgo. Grégoire è abilitato all’esercizio della professione forense (certificate of aptitude for the profession of lawyer, Capa) dall'Ordine degli avvocati di Parigi; ha conseguito una laurea in Management e Finanza aziendale all’Essec Business School e un double master degree in diritto francese e tedesco presso l'Università di Colonia e l’Università Panthéon-Sorbona di Parigi.

"La nomina di Grégoire riflette i nostri ambiziosi obiettivi d’investimento real estate nell'Europa continentale", commenta McHugh. "Fa inoltre seguito ad un ottimo 2019, in cui abbiamo allocato circa 1 miliardo di euro di capitali nella regione, per conto dei nostri clienti. L’esperienza di Grégoire ci permetterà di accrescere il nostro programma di asset acquisition, vista la sua profonda conoscenza delle città europee che abbiamo identificato come strategiche".