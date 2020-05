Ewing è il nuovo capo dell'equity di Mediolanum International Funds

Mediolanum International Funds, la piattaforma europea di asset management di Banca Mediolanum, annuncia la nomina di Terry Ewing come nuovo head of equities. Il manager sarà operativo presso la sede di Dublino e si occuperà principalmente dello sviluppo della gestione azionaria. Entrerà inoltre a far parte del comitato investimenti, dove contribuirà alla strategia e al processo decisionale di tutte le soluzioni di investimento.

Ewing ha maturato 26 anni di esperienza nel settore del global asset management. Proviene dall’Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) - il secondo fondo sovrano più grande del mondo – dove è stato senior portfolio manager con l’incarico di responsabile della gestione azionaria internazionale. Precedentemente, ha ricoperto per otto anni il ruolo di Head of North American Equities presso Ignis Am a Londra, mentre prima è stato responsabile del team di portfolio managers e analisti occupandosi di North American e global equity presso Old Mutual Asset Management e Britannic Am.

"Nonostante l’industria dell’asset management stia vivendo un periodo di consolidamento", dichiara Furio Pietribiasi (in foto), ceo di Mediolanum International Funds, "noi puntiamo ad incrementare significativamente le nostre competenze in varie aree strategiche, così da affrontare le nuove sfide del mercato”.

“Dopo aver reclutato talenti leader di mercato, come ad esempio Charles Diebel per il nostro fixed income team", continua Pietribiasi, "oggi il nostro obiettivo è quello di puntare sulla forza dei risultati dell’equity team. Ampliando le nostre competenze interne, crediamo di poter ottenere migliori economie di scala e minori costi per i nostri clienti, mantenendo una diversificazione di competenze dei manager e offrendo al contempo ottime performance".

Mediolanum International Funds Limited è la società irlandese di gestione patrimoniale del gruppo bancario Mediolanum con un patrimonio gestito di 36.3 miliardi di euro ad aprile 2020 e 60 fondi. La società si concentra esclusivamente sulle esigenze dei suoi investitori, puntando ai più alti standard di qualità per i loro servizi di investimento.