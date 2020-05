HANetf annuncia per giugno la quotazione di cinque Etf sulla borsa svizzera Six con un'offerta agli investitori di un'esposizione trasparente e liquida a megatrend sociali, medici e tecnologici di lungo termine.

1. EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF (EMQQ) include società internet e di e-commerce nei mercati emergenti The Medical Cannabis & Wellness UCITS ETF (CBDX) comprende aziende coinvolte nei settori della cannabis terapeutica, della canapa e del cannabidiolo.

2. HAN-GINS Cloud Technology UCITS ETF (SKYY) fornisce esposizione alle 50 principali società di cloud computing del mondo, e oggi è in positivo proprio grazie al cloud HAN-GINS Innovative Technologies UCITS ETF (ITEK) offre esposizione a temi tecnologici tra cui robotica, blockchain, auto del futuro, social media, genomica, realtà virtuale, sicurezza informatica e Big Data. L'indice è equiponderato per tema sottostante e poi anche per singola azione.

3. HAN-GINS Indxx Healthcare Innovation UCITS ETF (WELL) dà esposizione alle aziende alla confluenza tra sanità e tecnologia, molte delle quali sono in prima linea nello sviluppo di soluzioni per sconfiggere il coronavirus.

“Portiamo per primi sul mercato svizzero questi Etf in risposta a una domanda crescente da parte degli investitori che hanno voluto la quotazione locale perché i prodotti fossero accessibili a tutti", commenta Hector McNeil (in foto), co-fondatore e co-ceo. "Con HANetf, gli asset manager possono collegarsi a un'ampia infrastruttura di distribuzione preesistente, supportata da team di vendita sul territorio che comprendono tutti i principali mercati e piattaforme Etf".

E ancora: "Ciò riduce significativamente il tempo, i costi e la complessità dello sviluppo di queste relazioni in proprio. Inoltre, riteniamo che gli Etf sui megatrend siano particolarmente adatti al mercato svizzero della gestione patrimoniale in quanto sono in genere altamente differenziati e riguardano tendenze sociali o tecnologiche di lungo termine che hanno visto una grande crescita negli ultimi anni”.

Gli Etf presenti sulla piattaforma HANetf sono quotati anche su London Stock Exchange, Borsa Italiana e Xetra e sono disponibili alla vendita anche in Lussemburgo, Paesi Bassi e Finlandia.

Fondata da due dei pionieri degli ETF europei, Hector McNeil e Nik Bienkowski, HANetf offre una soluzione operativa, normativa, di distribuzione e marketing completa per gli asset manager che desiderino lanciare e gestire con successo ETF ed ETC nel mercato europeo in rapida espansione.