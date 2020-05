Dei 750 miliardi (1000, se si contano le leve finanziarie), che compongono il Recovery Fund, 172,7 miliardi potrebbero toccare all'Italia. Lo scrive il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, su un social network, usando l'hashtag #NextGenerationEu, il nome scelto per il piano. "Una svolta europea per fronteggiare una crisi senza precedenti", scrive il commissario.

I 172 miliardi di quota italiana, secondo indiscrezioni di stamattina, sarebbero composti da 81,807 in aiuti a fondo perduto e da altri 90,938 miliardi in prestiti. Se venisse confermata la proposta della Commissione (sottoposta oggi ad un primo voto e sostenuta da Germania e Francia), si tratterebbe della quota più alta destinata ad un singolo Stato. Segue la Spagna, con una destinazione di 150 miliardi (77 in prestiti e 63 a fondo perduto).

Con l'approvazione dello schema generale (che stamattina Ursula von der Leyen esporrà in Parlamento europeo prima del voto), il testo sul Recovery Fund inizia la fase di trattative tra i Paesi, che durerà fino al prossimo vertice fissato al 18 giugno. Con il secondo voto, previsto a luglio, ci sarà l'approvazione definitiva.

La generosa previsione nei confronti del Bel Paese entusiasma, ma preoccupa anche, perchè arriva a poche ore di distanza dalla pubblicazione del nuovo report della Bce sulla sostenibilità finanziaria dell'Ue. Nello studio, l'Eurotower pone interrogativi concreti sulla composizione stessa dell'Unione nel prossimo futuro.

Se i debiti pubblici non saranno tenuti sotto controllo, per la banca centrale, il rischio reale è che i mercati finanziari possano iniziare a scommettere sulla riduzione del numero dei Paesi aderenti all'Ue. Un avvertimento che facilmente può essere riferito proprio a Paesi come Italia, Grecia e Spagna.