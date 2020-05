Risparmio gestito, ad aprile la raccolta vola. Brillano Intesa Sanpaolo e Poste Italiane  

Il risparmio gestito torna a correre. La raccolta netta dell'industria ad aprile è positiva per 2 miliardi di euro sotto la spinta dei fondi aperti (+5,7 mld). Le masse, grazie all’effetto combinato delle sottoscrizioni e dell’attività di gestione, crescono fino a raggiungere i 2.178 mld. La quota degli asset under management investita nelle gestioni collettive è del 48,5% (1.056 mld), il restante 51,5% (1.122 mld) è impiegato nelle gestioni di portafoglio. Secondo i dati Assogestioni tra i fondi aperti, le preferenze dei risparmiatori italiani durante il mese sono per i prodotti obbligazionari (+2,3 mld), gli azionari (+2 mld), i monetari (+846 mln), i bilanciati (+493 mln) e i flessibili (+250 mln).



Tra gli operatori dell’asset management si sono distinti al primo posto Intesa Sanpaolo con 2,4 miliardi di euro (risultato maturato grazie al collocamento di fondi aperti di Eurizon per 2,5 miliardi di euro) e Poste Italiane con 1,7 miliardi di euro (risultato maturato grazie alle gestioni di portafoglio istituzionali), terzo Amundi group con nuovi afflussi per 831 milioni di euro, quarto Morgan Stanley con 804 milioni, quinto Ubs Am con 689 milioni, sesto il gruppo Mediolanum con 461 milioni di euro. In raccolta positiva anche Deutsche Bank (207 milioni), Franklin Templeton (139) e Azimut (131). In negativo spicca il risultato del gruppo Generali per -4,4, miliardi di euro, risultato maturato con i deflussi delle gestioni di portafoglio istituzionali (-5,4 miliardi di euro) solo in parte compensati dalla raccolta netta positiva nei fondi aperti per 967 milioni di euro.