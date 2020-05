Rize Etf avvia una partnership con Directa Sim per la distribuzione dei suoi Etf listati sul segmento Etf Plus di Borsa Italiana. Da questa settimana, gli oltre 30.000 clienti della piattaforma potranno scambiare i prodotti tematici di Rize Etf senza alcun costo di commissione, a condizione che l’ordine abbia un controvalore di almeno 1.000 euro.

Per la società europea di fondi indicizzati tematici, che nel febbraio scorso ha lanciato il primo prodotto su Borsa Italiana, si tratta di un ulteriore passo nel suo sbarco sul mercato italiano. “Quella con Directa Sim è una partnership con un grande valore strategico”, spiega Emanuela Salvadé, head of Italian speaking regions, “perché ci permetterà di raggiungere un vasto pubblico di investitori fortemente interessato agli investimenti tematici. Siamo convinti che il nostro approccio innovativo, incentrato sui megatrend che daranno forma al mondo di domani, sarà sempre più apprezzato, perché dà alle persone la possibilità di accedere in maniera semplice alle storie di crescita in cui credono maggiormente.”

“Directa Sim", spiega Gabriele Villa (in foto), direttore new business & capital markets di Directa Sim. "Offre da sempre ai propri clienti la possibilità di negoziare in modo semplice ed immediato gli Etf quotati sul mercato Etf Plus di Borsa Italiana e, grazie all’accordo commerciale con Rize Etf, ciò diventerà ancora più vantaggioso. Crediamo che la combinazione delle nostre piattaforme efficienti, del continuo rilascio di nuove funzionalità e degli accordi di commissioni zero, fornisca un significativo valore aggiunto per la nostra clientela”.

Dopo l’esordio a febbraio sul mercato italiano con CYBR, fondo incentrato sui temi della cybersecurity e della privacy dei dati, Rize Etf ha anche lanciato FLWR, ad oggi disponibile solo su XETRA e LSE, che fornisce un’esposizione globale al settore della cannabis terapeutica, e si prepara a lanciare entro l’estate nuovi ed innovativi ETF tematici.