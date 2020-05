Da oggi Fabrik è ufficialmente un istituto di pagamento

Fabrick ha ottenuto l’autorizzazione di Banca d’Italia ad operare come istituto di pagamento. Adesso la società potrà operare come prestatore del servizio di informazione sui conti e di prestatore del servizio di disposizione di ordini di pagamento. Entrambi ruoli introdotti dalla normativa PSD2. L'obiettivo ora è offrire ai clienti (istituti finanziari, aziende e fintech) nuovi servizi con un approccio in modalità “as a service” che saranno costruiti “chiavi in mano”. La società adesso punterà a implementare i suoi servizi di open banking.

“Nasciamo per aver visto da subito nella PSD2 l’opportunità per innovare il mondo finanziario, proponendo un approccio attivo alla normativa", dice Paolo Zaccardi (in foto), ceo di Fabrick. Il 2020 si conferma l’anno di trasformazione in offerte concrete del nuovo paradigma open banking, costruito su piattaforme aperte e collaborative".

Zaccardi fa una previsione. "Si affermeranno sul mercato quelle realtà che, indipendentemente dalle loro dimensioni, saranno in grado di offrire ai clienti servizi personalizzati e digitali, guidati da un’innovazione che risponde a bisogni concreti, dei privati così come delle aziende, specialmente le piccole e medie spesso sprovviste di figure e risorse per farsi carico delle tante incombenze legate alle attività finanziarie e amministrative".

A maggio 2019 Fabrick annunciava 1 milione di transazioni Api al mese; un anno dopo ha superato il 1 milione di transazioni al giorno con una crescita del 30% in un anno. Attualmente la società ha integrati in piattaforma il 97% degli istituti bancari; 198 sono le controparti che usano le oltre 500 Api pubblicate. Molti i casi d’uso già in produzione come ad esempio account aggregation, data enrichment (PFM), smart banking, payment & collection engine e il payment initiation sevice. Sono tre i casi d’uso che l’autorizzazione di Bankitalia permetterà a Fabrick di sviluppare: