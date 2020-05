L'Ocf sospende per 180 giorni due consulenti finanziari

"Con note del 2 dicembre 2019 e del 2 gennaio 2020, Intesa Sanpaolo PB ha segnalato l’emersione di gravi irregolarità compiute nell’esercizio dell’attività di consulente finanziario". Lo scriveva il 21 gennaio in delibera l'Ocf, l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, tra le motivazioni della sospensione di Giuseppe Caruso per 180 giorni dalla professione di consulente. Intesa chiuse il rapporto di collaborazione per giusta causa con il professionista, nato nel 1966 a Nicastro in provincia di Cosenza, il 23 ottobre 2019. Caruso è stato riconosciuto responsabile di varie irregolarità, che hanno interessato decine e decine di migliaia di euro dei clienti. Ecco la lista:

acquisito anche temporaneo mediante distrazione la disponibilità di somme di pertinenza di clienti e potenziali clienti; comunicato informazioni e documenti non corrispondenti al vero; contraffazione della firma; perfezionamento di operazioni non autorizzate.

Il 18 maggio scorso lo stesso provvedimento di sospensione, per gli stessi motivi, è stato preso dall'autorità di vigilanza guidata da Carla Rabitti Bedogni nei confronti di un altro cf: Carmelo Valloggia, nato a Borgomanero (provincia di Novara) il 23 aprile del 1970. Iscritto all'albo dal 2017, il professionista è stato segnalato all'Ocf dalla Consob che, a sua volta, aveva ricevuto la segnalazione da Crédit Agricole Italia, il 20 dicembre 2019, per "presunte irregolarità", compite dal consulente.

Nei mesi precedenti all'invio della nota, i funzionari della banca, si legge in delibera, avevano incontrato Valloggia chiedendo spiegazioni. La testimonianza di una cliente è stata fondamentale nell'individuare le irregolarità che hanno portato alla sospensione del consulente.