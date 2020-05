Petrolio, prezzo al barile sempre più giù

Il prezzo del paniere giornaliero dell'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio, come riporta Adnkronos, si è attestato mercoledì a 29,03 dollari al barile, rispetto ai 29,75 dollari di martedì, secondo i calcoli di Mohammad Barkindo (in foto), segretariato dell'Opec, pubblicati oggi. Il paniere Opec è una media ponderata dei prezzi del petrolio di diversi Paesi membri in tutto il mondo ed è utilizzato come un importante punto di riferimento per i prezzi del greggio.