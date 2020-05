Ecco l'ok del Mf, dal 15 giugno prova a distanza per diventare consulenti finanziari

E' finalmente arrivato l'ok per l'esame a distanza per l'iscrizione all'Albo dei consulenti finanziari. Si sblocca così l'attesa e l'accesso alla professione per 3000 aspiranti cf (1000 subito e gli altri 2000 nel corso delle prossime sessioni d'esame del 2020). In data 28 maggio 2020, l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF) infatti ha ricevuto, da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’approvazione delle modifiche al Regolamento interno dell’OCF ai sensi dell’art. 31, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 che consentono di svolgere a distanza la prova valutativa per l’iscrizione nelle sezioni dell’albo unico. Le prove valutative per l’iscrizione nelle sezioni dell’albo unico verranno avviate dal 15 giugno 2020.