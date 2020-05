“Nessuna volontà dilatoria della Fondazione Enasarco sulla valutazione e applicazione dell’accordo tra le Parti sociali, che introdurrebbe la possibilità per gli iscritti di richiedere un anticipo del Firr, fondo che attualmente gli agenti di commercio e consulenti finanziari possono richiedere alla chiusura di un mandato”: lo afferma una nota dell’ufficio comunicazione della Fondazione. Che nel titolo annuncia anche di aver convocato per approfondire le modalità tecniche di erogazione, un consiglio d’amministrazione straordinario per il 9 giugno, sottolineando come questa convocazione sia stata approvata all’unanimità.

Dov’è la notizia?, si chiederebbe un profano. La notizia – si fa per dire – va iscritta nella corsa all’accaparramento del “merito” di aver pensato ad un’erogazione straordinaria di parte del Firr agli agenti che, ovviamente, in una situazione di crisi estrema come questa che stiamo vivendo ne avrebbero grande bisogno. Erogazione proposta per la prima volta proprio dai consiglieri di minoranza, e in molte esternazioni, sin dai primi giorni di marzo, come riportato tempestivamente da www.investiremag (https://www.investiremag.it/investire/2020/03/18/news/mei-il-governo-dimentica-agenti-e-cf-enasarco-indifferente-12573/).

Per stare ai fatti, la Fondazione ha portato all’esame dell’ultimo Consiglio un accordo sull’uso del Firr raggiunto tra le parti sociali, cioè le organizzazioni delle “case mandanti” - come si chiamato nel gergo Enasarco le imprese che impiegano agenti - e i sindacati degli agenti stessi. Quest’accordo è stato raggiunto peraltro senza coinvolgere né la Confesercenti né la Fiarc (firmatari del precedente accordo), cioè due dei soggetti che con Anasf e Federagenti hanno costituito la lista sfidante alle prossime elezioni per il rinnovo del consiglio, la lista “Fare Presto!”. Quindi il blocco storico capeggiato dalla Confcommercio con Confindustria, i sindacati confederali e l’Usarci ha escuso dalla consultazione le liste rivali elettoralmente… Un atteggiamento molto democratico, non c’è che dire.

Sta di fatto che l’attuale consiglio Enasarco (ormai scaduto e in regime di prorogatio fino alla definizione di una data delle elezioni), spiega nella nota di aver “immediatamente affrontato l’argomento dell’accordo, la cui validità – come osservato già dalle parti sociali – è subordinata alla necessaria deliberazione degli Organi della Fondazione Enasarco che, oltre a doverne valutare la sostenibilità economica e finanziaria, dovranno deliberare condizioni, tempi e modalità per l’erogazione dell’anticipazione all’Agente”.

“Durante la discussione dell’argomento – recita sempre la nota - è emersa la necessità di un rinvio per svolgere ulteriori approfondimenti in relazione all’analisi di sostenibilità dell’Ente rispetto all’erogazione delle misure da stabilire e alle altre proposte avanzate dal Consiglio di Amministrazione. Tanto più che l’accordo in tema di FIRR è pervenuto alla Fondazione nel tardo pomeriggio di martedì 26 maggio, a poche ore di distanza dalla convocazione del CDA”. “Rispetto all’opportunità del rinvio, il Consiglio di Amministrazione si è espresso favorevolmente all’unanimità, al fine di consentire tutte le verifiche finanziarie del caso, oltre alla necessità di considerare e approfondire tutte le proposte presentate in CDA”.

Il neretto è contenuto nella nota originale e vuole sottolineare il fatto che a favore della nuova riunione straordinaria del consiglio si sia espressa anche la minoranza dei consiglieri. Di nuovo, dov’è la notizia? E’ chiaro che questo gruppo di cinque consiglieri, è favorevole per definizione ad una forma di erogazione del Firr e a qualunque altro aiuto che sia compatibile con la tutela della stabilità patrimioniale di Enasarco: l’ha proposto per primo!

L’altro giorno, però, effettivamente, in una delibera omnibus, la maggioranza che governa la fondazione aveva infilato una serie di interventi, e non solo l’anticipo del Firr, alcuni dei quali tutti da valutare – a detta degli stessi advisor della fondazione - perché potenzialmente lesivi della stabilità patrimoniale.

Ed era chiaramente solo a questa delibera-Brancaleone che la minoranza si era opposta, per quanto la delibera usasse come “scudo” la faccenda del Firr.

Insomma, niente di nuovo e niente di serio. Solo schermaglie, non edificanti, per non affrontare il vero nodo: la data del voto per il rinnovo del vertice, che la maggioranza del consiglio spera di poter spostare addirittura a fine ottobre ma i due ministeri vigilanti hanno intimato di effettuare senza indugio. Anche perché il regime di prorogatio in cui il consiglio si è posto lascia ampi dubbi sulla legittimità di eventuali atti straordinari, come ad esempio quello di stanziare aiuti.