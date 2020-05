Fineco in fuga ad aprile ma Fideuram fa il botto nel gestito

Aprile incorona FinecoBank, la rete dei consulenti finanziari della banca presieduta dall’ad e dg Alessandro Foti chiude il quarto mese dell’anno al primo posto con una raccolta netta pari a 774 milioni di euro (di cui 576 in risparmio gestito). Secondo posto per Banca Mediolanum con 615 milioni di euro, di cui 467 milioni in risparmio gestito. Terzo gradino del podio per Banca Generali con 408 milioni di euro (406 in gestito). Quarta nel ranking è Allianz Bank Financial Advisors con 304 milioni (di cui 278 in gestito). Quinto posto per le tre reti del gruppo Fideuram con 282 milioni di euro, ma il miglior risultato in risparmio gestito della classifica mensile (644 milioni di euro). Segue il gruppo Credem, con le sue due reti, che con 240 milioni (120 in gestito) sorpassa Azimut, a quota 215 milioni (131 in gestito). Ottava posizione nel ranking per Bnl Bnp Paribas Life Banker con 91 milioni (praticamente l’equivalente è in gestito) e a seguire Widiba (65,7), IWBank (65), CheBanca! (60), Deutsche Bank Financial Advisors (45). Unica rete del range in raccolta netta negativa è Consultinvest con -2,2, milioni di euro