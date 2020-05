Gim Legal, Matteini è il nuovo equity partner e responsabile real estate

Gim Legal, studio specializzato nell’assistenza e consulenza legale e regolamentare nei settori della finanza e del real estate, rinforza ulteriormente il proprio team con l'ingresso di Alessandro Matteini, proveniente da Baker Mckenzie, che entra in qualità di equity partner e nuovo responsabile del dipartimento real estate dello studio.

Matteini (in foto) è un professionista esperto di diritto e finanza immobiliare, con competenze ed esperienze nell’area transactional, anche cross-border, e restructuring, maturate in primari studi legali nazionali e internazionali dove ha ricoperto il ruolo di partner e gestito incarichi di primaria rilevanza a beneficio di clienti italiani e stranieri.

Insieme al nuovo equity partner entra in studio Mara Natascha Penasa, anche lei proveniente da Baker Mckenzie, in qualità di junior associate.

Con questi nuovi ingressi la practice di real estate di Gim Legal raggiunge i nove 9 dedicati, attivi negli uffici di Milano e Roma. “Siamo molto soddisfatti dei risultati che lo studio sta avendo nel settore real estate”, commenta Luigi Rizzi, managing partner, “siamo però certi che con l’arrivo di Alessandro, il quale avrà il ruolo di coordinare la practice e dare impulso alle strategie di crescita dello studio, avremo modo di dare un servizio ancora più sofisticato e di punta ai nostri clienti”.

“Il nostro business model, che è già riconosciuto dal mercato come particolarmente innovativo per l’approccio e il metodo di lavoro”, continua Sergio Beretta, operations partner, “conferma ancora una volta la capacità di Gim Legal di attrarre i migliori talenti per rendere ai clienti un servizio di elevata qualità”.