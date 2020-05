Sanità e tecnologia, questi saranno i pilastri su cui si dovranno muovere i progetti da finanziarie attraverso il Recovery Fund, il fondo emergenziale comunitario che vedrà la luce a inizio 2021.

La rete fissa a banda larga copre meno di un quarto delle famiglie, contro il 60 per cento della media europea (Ignazio Visco, Bankitalia)

In base allo schema generale approvato dalla Commissione europea e adesso in discussione in Parlamento, dei 750 miliardi complessivamente previsti (1000, se si contano le leve finanziarie), 172,7 dovrebbero toccare all'Italia. Di questa cifra, 81,807 miliardi saranno in aiuti a fondo perduto e altri 90,938 miliardi in prestiti.

Fondamentale sarà la programmazione da presentare a Bruxelles che, sulla spinta del gruppo dei Paesi "frugali" (Olanda, Austria, Danimarca e Svezia), vuole una spesa strettamente legata a interventi concreti e in determinati settori. Quindi, è necessario farsi trovare pronti all'appuntamento che vede i 27 Paesi dell'Unione europea solidali, sì, ma anche lottare con i denti per le risorse necessarie a salvare le rispettive popolazioni dalla crisi economico-sanitaria in corso.

In questa chiave devono essere lette le parole di oggi del governatore di Banca d'Italia, Ignazio Visco (in foto), sul gap tecnologico dell'Italia rispetto al resto della Comunità europea sul fronte dei servizi online e del traffico sulle reti fisse e mobili.

"Va recuperato il ritardo accumulato nelle infrastrutture, sia quelle tradizionali, da rinnovare e rendere funzionali, sia quelle ad alto contenuto innovativo, come le reti di telecomunicazione, necessarie per sostenere la trasformazione tecnologica della nostra economia", ha detto in conferenza il capo della banca centrale italiana.

"La rete fissa a banda larga", aggiunge Visco, come riportato da Adnkronos, "copre meno di un quarto delle famiglie, contro il 60 per cento della media europea, con una penalizzazione particolarmente accentuata nel Mezzogiorno" e ricorda che "nelle valutazioni della Commissione europea l'Italia è al diciannovesimo posto tra i paesi dell'Unione per grado di sviluppo delle connessioni".