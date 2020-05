Dammi tre parole, la terza pillola video della nuova serie dedicata da Schroders alla formazione finanziaria destinata agli investimenti sostenibili, è dedicata all'opportunità, sia per le imprese in cerca di crescita e capitali e sia per chi investe, rapresentata dai criteri sulla sosteniblità finanziaria.

Una gestione che non può fermarsi su un conto bancario o "sotto un materasso", ma che deve guardare al mondo degli investimenti, dove è sempre più importante l'impatto che questi hanno su società e ambiente. Un impatto che può essere calcolato e tradotto in rendimenti. Ecco il primo dei dieci motivi, per cui investire in sosteniblità conviene.