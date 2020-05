Boggio (Jupiter): “Il risparmio privato

è un pilastro italiano e lo sarà ancora" Il risparmio privato degli italiani è e resterà anche nei prossimi mesi di ripartenza un pilastro dell'economia nazionale. Ne è convinto Andrea Boggio, country head per l'Italia di Jupiter AM, ospite a Sos Investire. Boggio ha commentato le Considerazioni finali del governatore Visco, con la stima del calo del Pil del 13 per cento, ed ha osservato che il comportamento d'investimento del gruppo orientato al "value" e ai titoli che rispettano i principi Esg non è cambiato.