Quello appena concluso è stato un fine settimana molto intenso per il settore bancario italiano. Non solo per la richiesta avanzata da Luxottica alla Bce di poter salire al 20% del capitale di Mediobanca. Banca Ifis annuncia, infatti, di aver acquistato il 70,77% del capitale di Farbanca detenuto da Banca Popolare di Vicenza in liquidazione per 32,5 milioni di euro, eventualmente ridotto a seguito dell'aggiustamento del prezzo previsto in contratto. Il restante 29,23% del capitale rimane nelle disponibilità di 450 piccoli azionisti, prevalentemente farmacisti.

"Annunciare l'acquisizione di Farbanca in un periodo così complesso è ancora più importante perché rappresenta un segnale di fiducia verso il nostro Paese ed è la conferma che nei momenti difficili ci sono opportunità di crescita", dichiara Sebastiano Egon von Fürstenberg, presidente di Banca Ifis. "Con l'integrazione degli asset complementari e il posizionamento di Credifarma e Farbanca, diventiamo un primario operatore del settore a livello europeo e acceleriamo lo sviluppo in un mercato che riteniamo strategico, a beneficio dell'intero gruppo".

Banca Ifis, spiega il gruppo nel comunicato stampa, rafforzerà il presidio commerciale, raggiungendo oltre 4.700 farmacie clienti e una quota di mercato del 26%, attraverso la combinazione di Credifarma (quasi 2.800 farmacie clienti) e di Farbanca (circa 1.900 farmacie clienti). Farbanca ha chiuso il 2019 con un utile netto di 4,1 milioni di euro e crediti verso la clientela pari a circa 598 milioni di euro. Al 31 dicembre 2019 il patrimonio netto è di 65,5 milioni di euro, il Cet1 è pari al 16% e le attività ponderate per il rischio sono di 409,9 milioni di euro.