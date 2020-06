L'appuntamento con Sos Investire di mercoledì tre giugno avrà come ospite l'head of advisory clients di Deutsche Bank, Silvio Ruggiu. L'intervista, a cura del caporedattore di Investire, Marco Muffato, andrà in onda a partire dalle 18.30 in diretta streaming sul canale YouTube di Economy Group e sulla pagina Fb di Investiremag.it.