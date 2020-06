Usa, truffe finanziarie realizzate usando il nome della Sec

Arrivano le nuove segnalazioni di servizi finanziari abusivi delle società di vigilanza delle Borse e dei mercati esteri. La prima è quella di Sec, la Consob statunitense, che mette in guardia i risparmiatori da una serie di truffe attuate utilizzando nomi di reali dipendenti della Sec per trarre in inganno le vittime tra le quali investitori anche non statunitensi.

Tali sotterfugi vengono attuati al fine di avere accesso ai conti di intermediazione ed ai dati personali sempre al fine di appropriarsi delle risorse finanziarie dei risparmiatori. Caratteristica di alcune di queste frodi è l'utilizzo di siti web e indirizzi e-mail simili a quelli delle agenzie governative degli Stati Uniti.

Segnalazioni di Fca (Uk). ISA-Expert.com (email: [email protected]) con sede dichiarata a Londra;

Jean Pierre Technologies / JP Finance (www.jp.finance) con sedi dichiarate a Londra, Chippendale (Nuovo Galles del Sud – Australia) e Majuro (Marshall Islands); The Alberto Marco Group (www.albertomarcogroup.com) con sedi dichiarate a Singapore, Hong Kong e Arezzo, clone della società autorizzata Donati Broker Sas. di Donati Marco e Alberto con sede in Via Guido Monaco 80, 52100 – Arezzo;

The Profit Prince (www.theprofitprince.com); Ambershaw Limited (http://Investinghub.co.uk); Texmoore Limited (www.texmoore.com) con sede dichiarata a Londra; BoxVn Limited / Boxvn-Invest (www.boxvn-invest.com) con sede dichiarata ad Essex (Uk); Darwinenc.com / Darwinexc.com (www.darwinenc.com/, http://www.darwinexc.com) clone della società autorizzata Tradeslide Trading Tech Limited operante con la piattaforma di trading DarwinEx (www.darwinex.com) con sede a Londra;

AJ Bell (e-mail: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]) clone della società autorizzata AJ Bell Asset Management Limited con sede a Manchester (email: [email protected]);

HBOS International Funds (www.hbosinternationalfunds. com) con sedi dichiarate ad Edimburgo, New York e Londra, clone della società autorizzata HBOS International Investment Funds ICVC / HBOS Investment Fund Managers Ltd (www.halifax.co.uk) con sede ad Edimburgo;

Infinity Fx / LukeTradesFx (instagram: https://www.instagram.com / luketradesfxlinktr.ee/ luketradesfx; sito web: https://www.tradewithinfinity. com); British Bond Compare (www.britishbondcompare.com) con sede dichiarata a Londra;

Solar Claim Experts (solarclaimexperts.com); National bonds (www.nationalbonds.org.uk) con sede dichiarata a Londra;

UK Bond Deals (www.ukbonddeals.co.uk) con sede dichiarata a Londra; UK Bonds Group (www.ukbondsgroup.co.uk) con sede dichiarata a Mayfair (UK);

UK Compare (www.ukcompare.org) con sede dichiarata a Londra; The Bond Market (www.the-bondmarket.com) con sede dichiarata a Londra: Step Debt Line (www.stepdebtline.org.uk) clone della società autorizzata Foundation for Credit Counselling e la piattaforma di trading Stepchange (www.stepchange.org); Q8TradeFX (https://q8trade-fx.com) clone della società autorizzata Gain Capital UK Limited (www.cityindex.com, www.forex.com/uk) con sede a Londra; PGIM Invest / Pru Invest / Pru Indemnity plc / Pru IPO Recovery / Pru Crypto / PruMail (www.pruindemnity.com; www.pgiminvest.com; www.spsec.com;

pwww.ruiporecovery.com) clone della società autorizzata PGIM Limited con sede a Londra; AG Broker (www.agbroker.co.uk) clone della società autorizzata A G Broker S.r.l. con sede in Italia; Allianz Global Investors (e-mail: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]) clone della società autorizzata Allianz Global Investors GmbH (https://uk.allianzgi.com) con sede a Londra; società già segnalata (V. "Consob Informa" n. 18/2012);

Redwood ESF (www.redwoodesf.com, www.redwood-esf.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Redwood European Strategies Fund;

Investment Compare (www.investment-compare.co.uk) con sede dichiarata a Hertfordshire (Uk); Invest Compare (http://investcompare.co.uk) con sede dichiarata a Londra; Investorable (www.investorable.co.uk); www.stepoutofdebt.org.uk con sede dichiarata a Manchester; Sharefounders (www.sharefounders.com) con sede dichiarata ad Hong Kong, già segnalata dalla Sfc (v. "Consob Informa" n. 12/2020);

Step Clear to Change (www.stepcleartochange.org) con sede dichiarata a Keillmore (Uk); Search Investments (www.search-investments.com); Easy Bonds (https://easy-bonds.com) con sede dichiarata a Londra; Standard Bonds (www.standardbonds.co.uk) con sede dichiarata a Londra; Investment Search (www.investment-search.co.uk) con sede dichiarata a Croydon (Uk); British Bonds (www.british-bonds.co.uk, http://britishbonds.uk);

My Scam Adviser / MyScamAdviser (www.myscamadviser.com) con sede dichiarata in Israele;

Brewin Dolphin (e-mail: [email protected]; [email protected]) clone della società autorizzata Brewin Dolphin Limited (www.brewindolphin.co.uk) con sede a Londra; Southgate & Culham Investments (www.sc-invests.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Southgate & Culham Limited (www.southgateandculham.com) con sede a Suffolk (Uk);

Ecm-Uk Ltd (www.uk-ecm.com) sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Eturn Capital Management AB con sede a Vallingby (Svezia);

Britannia Credit Union (www.britanniacu.co.uk) clone della società autorizzata Britannia Credit Union Limited con sede a Magheralin, Lurgan, County Armagh (Uk); EU Traders Monitoring Team (e-mail: [email protected] eutradersmonitoringteam.com) clone della scietà autorizzata Allay Claims Ltd (www.allay.co.uk) con sede a Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear (Uk);

Go Compare the Bond Market (www.gocomparethebonds.com) clone della società autorizzata gocompare.com Limited (www.gocompare.com) con sede a Newport, Gwent (Uk);

Alreford DAC (www.alreforddac.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Alreford DAC con sede a Dublino; Alliance Venture Management (www.alliance-vm.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Alliance Venture Management AB con sede a Stoccolma; Heron Wealth Management (www.heronwm.com) con sede dichiarata a Londra, clone delle società autorizzate Heron Wealth Management Limited con sede a Cardiff, South Glamorgan (Uk) e Bank of Ireland Business Finance Limited con sede a Belfast (Irlanda);

Cash Loans 4 u (https://cashloans4u.co.uk) con sede dichiarata a Manchester, clone della società autorizzata Cash Loans 4 U Limited con sede a Gorseinon, Swansea (Uk); Numisbitbond (https://numisbitbond.com) clone della società autorizzata Numis Securities Limited www.numiscorp.com con sede a Londra; Wyelands Bank (https://wyelands.online; http://wyelands.eonlnbn.com) clone della società autorizzata Wyelands Bank Plc (www.wyelandsbank.co.uk) con sede a Londra;

Excellent-Bonds.com (www.excellent-bonds.com) con sede dichiarata a Londra.

Segnalazioni di Amf (Francia). www.bitcoin-storm.com/fr; www.cryptolegacypro.com/fr; www.ovale-scpi.com; www.cemg-groupe.com; www.creo-conseil.com; www.globalmtcorp.com; www.act-financial-solutions. com; www.groupe-bkint.com; www.i-financial-advisor.com; www.uniontradecenter.com; www.mf-capital.fr; www.tiic-conseil.com; www.providence-investissement. com.

Segnalazioni di Cnmv (Portogallo). First Financial Banc / Warp Enterprise Ltd (https://firstfinancialbanc. com/es); Multifx Signals Limited (https://multifxsignals.com); Fxlifestyle www.fxlifestyle.com; www.facebook.com/2circlefx/; Markets48 (www.markets48.com); D. Ezequiel Reig Rico;

Virtualstocks / Virtualfunds / Virtualfunds Inc. / Kleinman Enterprise Ltd (www.virtualstocks.co, www.virtualstocks.cc, www.virtualstocks.io). La società è stata oggetto di delibera Consob 21204 del 18 dicembre 2019 e successivamente, di ordine ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso al sito dall’Italia (v. "Consob Informa" n. 45/2019); Tradixa Ltd (www.tradixa.co); Fxtradeprofit Ltd (www.fxtradeprofit.com); Globalminingscity Ltd (www.globalminingscity.com); Alpha Trade Fx (https://alphatradefx.com/); Western Group Inc (www.westernfx.com); Tradeoption (https://tradeoption24.net); CREDIT-TRADE (https://credit-trade.com);

Game Capital Ads Limited (https://es.welttrades.com, https://es.procapitaltd.com, https://es.cryptocapitalpro. com, https://es.247worldbtcfx.com, https://es.24proinvestors.com); Livemarkets Realty Financial Planning, S.L., la società risulta collegata al soggetto D. Daniel Puerta Arranz; Inter Media Ltd (https://es.cfgtrades.com); https://stringsfxone.com; https://es.itistocksbrokers. com; https://Forexmarkettrade.com; https://es.invest247.co.uk; Broker Crypto Banks (https://brokercryptobanks.com ) clone della società autorizzata Ava Trade Eu Limited.

Segnalazioni di Finma (Francia). CONSENCCO Holdings Financial Corporation (https://consenccoholdings.com ) con sede dichiarata a Basilea; LCP Fund (https://lcpfund.com); Tower of London Worldwide (www.toweroflondon-worldwide. com) con sede dichiarata a Ginevra; Flat Innovations AG (www.flatmining.com) con sede dichiarata a Zurigo; KeperCoin (www.kepercoin.com) con sede dichiarata a Berna, già segnalata dalla Fma (Austria) (v. "Consob Informa" n. 13/2020);

OTC Market Sàrl (www.otc-market.ch) con sede dichiarata a Losanna;

Swisscrypto365 (www.swisscrypto365.com) con sede dichiarata a Berna; Renaissance Swiss Bank (www.renaissanceswiss.com) con sede dichiarata a Ginevra; Waterhouse Partners (/www.waterhousepartners.com) con sede dichiarata a Ginevra; Swisstrade Exchange (https://swisstrade.exchange. com) con sede dichiarata a Ginevra.

Segnalazioni di Finansinspektionen (Svezia). Trado Tek (www.tradotek.com) con sede dichiarata a Londra; Girofx (https://girofx.com/) con sedi dichiarate a Tallin (Estonia), Limassol (Cipro) e Londra.

Segnalazioni di Sfc. Redwood Bay Investors LLC / RBIFX (www.rbifx.com) con sede dichiarata ad Hong Kong; Soho Limited (www.soholtd.com) con sede dichiarata ad Hong Kong; www.blueskylt.com, clone della società autorizzata dalla Sfc Invesco Hong Kong Limited; www.gfqihuo.com; Redstone Capital Partners (www.redstoneonline.com); www.fidelityinvestmentsgroup. com/hk; www.fidelityinvestmentsgroup. com.

Segnalazioni di Fma (New Zealand). Altrice Investment Co. Limited (https://altriceinvestment. com/ and https://altricepcd.com/) con sede dichiarata ad Hong Kong; New Economic Evolution of the World (NEEW) (www.tng-neew.com/en - www.my-cryptounit.com - www.skywayinvestgroup.com) tale società risulta collegata alle società RSW Investment Group Ltd, NEEW-TNG Ltd, Skyway Investment Group, Skyway Capital, Skyway Group, TNG Limited and RTN Limited già oggetto di segnalazione;

Pioneer Income (https://pioneerincome.com/) con sede dichiarata a Londra ma recapiti in Nuova Zelanda.

Segnalazioni di Cmvm (Spagna). Royal C Bank (www.royalcbank.com/); Markets Cube (www.marketscube.com.) già segnalata dalla Fsma (v. "Consob Informa" n. 22/2019), dalla Cnmv (v. "Consob Informa" n. 40/2018) e dalla Fca (v. "Consob Informa" n. 42/2018).

La Fsa, autorità di vigilanza della Danimarca, avvisa i risparmiatori che una società denominata Amber (www.amber-am.com) utilizza riferimenti, recapiti ed autorizzazioni relativi ad una società, la Amber Fondsmæglerselskab A / S, che ha cessato la sua attività dal 2011 a seguito di una fusione con un'altra società finanziaria.