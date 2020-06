Abi, oltre 22,4 miliardi di finanziamenti richiesti a fondo garanzia

Hanno superato i 22,4 miliardi di euro i finanziamenti richiesti al Fondo di Garanzia, con 481 mila pratiche pervenute da banche, di cui, fino a 25 mila euro, per circa 9 miliardi di euro, con 437 mila domande. Lo segnala l'Abi in una nota ripresa dall'agenzia Adnkronos.

Il presidente, Antonio Patuelli, è tornato a parlare dei rallentamenti nell'erogazione dei crediti emergenziali. Durante la trasmissione 24 Mattino su Radio 24 ammette: "Sicuramente ci sono dei problemi, non nego l'evidenza. Ma io non ho nessun elemento di controllo e vigilanza né di indirizzo né di repressione sulle banche". E ha assicurato: "I problemi saranno risolti quando l'emendanento concordato e approvato alla Camera, che dovrà essere ancora approvato dal Senato, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. E di conseguenza da quel momento entrerà in vigore e quindi ci saranno procedure semplificate con assunzioni di responsabilità da parte di chi le ha".