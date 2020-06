Ardian, il fondo sul mercato secondario raccoglie 19 miliardi

Ardian, una delle principali case di investimento private al mondo, ha annunciato oggi che l’ottavo fondo dedicato al mercato secondario ha chiuso con una raccolta di 19 miliardi di dollari provenienti da investitori a livello globale.

Le risorse a disposizione, che includono 5 miliardi di euro di impegni di co-investimento, superano in modo significativo i 14 miliardi di dollari raccolti per il precedente fondo nel 2016.

Questo risultato evidenzia come il mercato secondario sia maturato fino a diventare una importante fonte di liquidità per gli investitori, tra cui compagnie di assicurazione, fondi pensione e family office, che cercano di riequilibrare i portafogli di private equity e cercano opportunità di rendimento per i risparmiatori nel contesto della pandemia globale COVID-19.

La piattaforma ha attratto 275 investitori da quasi 40 paesi in America, Europa, Asia e Medio Oriente, un risultato che conferma la natura resiliente di questa asset class considerata di grande interesse. Tra gli investitori, i principali fondi pensione, i fondi sovrani, le compagnie di assicurazione, gli HNWI e le istituzioni finanziarie.

C'è stata una crescita particolarmente importante tra gli investitori asiatici, latino-americani e mediorientali, che riflette la base di clienti sempre più diversificata e internazionale di Ardian e le forti relazioni che la società mantiene in tutto il mondo. La piattaforma Ardian Funds of Funds, che comprende sia fondi di fondi primari che secondari, conta ora su circa 53 miliardi di dollari di asset in gestione, con più di 10.000 società in portafoglio attraverso i suoi 1.600 fondi sottostanti.

“Nell'attuale contesto", commenta Vincent Gombault, membro del comitato esecutivo e responsabile di Ardian Funds of Funds, ha dichiarat, "il mercato dei secondari ha un ruolo cruciale nel fornire liquidità agli investitori istituzionali. Si tratta di uno strumento vitale per i fondi pensione e per gli investitori per quanto riguarda le modalità di allocazione degli investimenti in private equity".

"Questo risultato", aggiunge, "per noi rappresenta un'altra pietra miliare nella crescita della nostra piattaforma di fondi di fondi, ma ancora più importante è il modo in cui mette in evidenza il continuo sviluppo del mercato dei secondari. Si tratta ora di un mercato maturo che crescerà e diventerà sempre più importante per gli investitori di private equity solo negli anni a venire”.

“La nostra ultima raccolta testimonia la forza e la solidità della nostra piattaforma globale, le nostre eccellenti capacità di gestione, le relazioni a lungo termine e i rendimenti costanti che abbiamo offerto ai nostri investitori", dice Benoît Verbrugghe, membro del comitato esecutivo e a capo di Ardian Us. "Nel corso di oltre due decenni, abbiamo costruito un vasto database di fondi e delle società di portafoglio sottostanti, che ci offre una visione unica del settore del private equity. Ardian è nella posizione ideale per sfruttare il ruolo sempre più importante del mercato secondario nella finanza globale”.