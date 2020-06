Deutsche Bank Financial Advisors annuncia l’ingresso nella rete dei consulenti finanziari Marco Pittui. In qualità di nuovo area manager del network, contribuirà allo sviluppo della rete per rispondere alle esigenze di clienti privati, famiglie e imprese. Con l'ingresso di Pittui (in foto), viene costituita l’ottava area territoriale della società. Il manager lavorerà a Milano con una struttura di consulenti finanziari dislocata in varie parti d’Italia.

Nella nuova struttura fa parte anche Giovanni Torri, con il ruolo di group manager. Torri ha una lunga esperienza nel mondo della consulenza finanziaria, iniziata nel 1994 in Euroconsult Sim, poi confluita in Banca Popolare di Bari, dove da fine 2001 Torri ha ricoperto il ruolo di business manager.

Insieme a Torri entrano nella squadra, tutti da Banca Popolare di Bari, altri 7 professionisti: a Milano, Andrea Carrera, Vittorio Mario Crippa e Giorgio Moneta; a Verona Sebastiano Sartori; a Brescia, Attilio Matellese; a Bari Giuseppe Stragapede e Antonio Di Caterino.

Giovanni Pittui proviene da Iw Bank dove è entrato nel 2014 e fino al mese di Ottobre 2019 ha ricoperto la carica di area manager dell’area di Milano e provincia, con oltre un miliardo di masse in gestione. 52 anni milanese, una laurea in Giurisprudenza, Pittui ha intrapreso la carriera nel mondo delle reti nel 1994 quando entra a far parte di Banca Bnl Investimenti Spa.

Successivamente, nel 2001 passa in Banca del Salento - Credito Popolare Salentino Banca 121 SPA (di seguito MPS Banca Personale) dove rimane fino al 2014. All’interno del gruppo Mps, nel 2007, inizia la sua carriera manageriale, inizialmente con il ruolo di district manager su Milano e a seguire, nel 2010, con il ruolo di executive manager per l’area di Milano e provincia.

Diamo il nostro più caloroso benvenuto a Marco, Giovanni e a tutto il Team, professionisti preparati e dalla comprovata esperienza nel campo della consulenza finanziaria", dice Silvio Ruggiu, head of advisory clients di Deutsche Bank in Italia." Si tratta di un importante passo in avanti nel percorso di crescita della nostra rete in Italia. Questo progetto presenta delle enormi potenzialità che sono certo che Marco insieme al Team saranno in grado di portare avanti sfruttando appiena la piattaforma del Gruppo Deutsche bank e il nostro modello di business.”