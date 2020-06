Etf a caccia d'oro per soddisfare la domanda di investimento

"L'oro sta tornando ad essere scambiato quasi ai massimi da metà aprile, confermando una forte domanda di investimento. Nonostante la stabilità dei tassi reali statunitensi e un dollaro americano forte, la domanda di investimento è aumentata, come dimostra l'aumento degli acquisti di oro da parte degli Etf". L'analisi di Luc Luyet, currencies strategist di Pictet Wealth Management.

Anche se consideriamo più deboli le prospettive di rendimento aggiustato per il rischio dell'oro a breve termine, abbiamo rivisto le nostre proiezioni trimestrali a 1.630 Usa per oncia troy in conseguenza a una così forte domanda di investimenti. Stiamo adeguando la nostra proiezione a 12 mesi a 1.800 Usa per oncia troy.

Forte impulso al rialzo del prezzo dell'oro. Un sostanziale slancio negli acquisti significa che, recentemente, il prezzo dell'oro è tornato a salire ed è tornato vicino ai suoi massimi di metà aprile. In precedenza, abbiamo ipotizzato che un ulteriore potenziale di ribasso per i tassi reali a 10 anni degli Stati Uniti e un forte dollaro Usa hanno sostenuto un calo a breve termine dei prezzi dell'oro. Questi fattori sono ancora in gioco: i tassi reali statunitensi si sono stabilizzati di recente e il dollaro Usa non si è ancora deprezzato.

Tuttavia, l'impatto strutturale di massicce iniezioni di liquidità da parte delle banche centrali e le rinnovate tensioni tra Stati Uniti e Cina dall'inizio di maggio sembrano al momento dei motivi sufficienti per mantenere la domanda di investimenti in crescita, come si è visto nell'incessante aumento dell'oro negli Etf. Gli Etf rappresentano poco più del 50% della domanda di investimenti in oro nel primo trimestre.

Adattare le nostre proiezioni a breve termine. Di conseguenza, la nostra precedente proiezione trimestrale di 1.580 dollari americani per oncia troy sembra poter essere superata. Anche se si prevede che quest'anno la domanda di gioielli e la domanda istituzionale saranno deboli, la domanda di investimenti dovrebbe rimanere abbastanza forte da continuare a spingere l'oro verso prezzi più alti.

Ancora una volta, i tassi reali e il dollaro Usa, due fattori chiave nella domanda di investimento, non sono visti come fattori di supporto nei prossimi mesi. Ma elevate incertezze legate all'afflusso di liquidità nel sistema finanziario e all'aumento del debito globale, assieme alle elevate incertezze geopolitiche, possono fare crescere ulteriormente la domanda di oro come bene rifugio.

Questo tipo di domanda dovrebbe anche significare normalmente che l'oro supera gli altri metalli preziosi. Tuttavia, l'analisi mostra che l'oro ha recentemente sottoperformato l'argento. La tesi per cui l'argento sta beneficiando del ritmo sempre più veloce della riapertura economica è in contrasto con l'aumento della domanda di oro come bene rifugio. Una spiegazione alternativa potrebbe essere che l'ampio sentiment positivo verso l'oro stia portando ad un aumento sia degli acquisti a breve termine di altri metalli preziosi meno costosi sia dell'oro stesso.

Nel complesso, mentre il rapporto rischio/rendimento non è particolarmente interessante per l'oro, il bisogno di maggiore sicurezza contro l'aumento delle incertezze può far sì che la tendenza al rialzo dei prezzi dell'oro persista per un po'. Tuttavia, la mancanza di altri tipi di domanda di oro, insieme con i trend a breve termine dell'andamento del dollaro Usa e dei tassi reali, fa sì che continuiamo ad attenderci periodi di debolezza del prezzo dell'oro, fattore che potrebbe migliorare la sua attrattiva.

Crediamo che il prezzo dell'oro potrebbe attestarsi a circa 1.610-1.650 dollari, grazie alla continua forte domanda di investimenti. Abbiamo rivisto al rialzo la nostra proiezione a tre mesi per i prezzi dell'oro a 1.630 dollari per oncia troy (rispetto ai precedenti 1.580 dollari). Stiamo anche alzando la nostra proiezione semestrale a 1.730 dollari (rispetto ai precedenti 1.680 dollari) e proiezione a 12 mesi a 1.800 dollari (rispetto a 1.780 dollari).